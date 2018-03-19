Новые сроки каникул при модульной системе обучения («5+1») на 2018/19 учебный год установил столичный департамент образования — каникулы сократились до трёх-четырёх рабочих дней, со среды до воскресенья или до понедельника. Родители требуют вернуть полноценную каникулярную неделю в петиции, которую подписали почти 30 тысяч человек. По просьбе Zelenograd.ru в системе образования прокомментировали, можно ли это сделать.

«Школа самостоятельно может увеличить продолжительность отдыха при модульном режиме, но это означает и одновременное увеличение продолжительности учебного года — до 5 июня. В случае готовности родителей и учащихся к такому решению, им необходимо выступить с этой инициативой на управляющем совете своей школы», — сообщил председатель межрайонного совета директоров образовательных организаций Зеленограда, директор школы 1194 Анатолий Ващилин.

Школьные управляющие советы выбирают режим учебы на следующий год — традиционный (по четвертям, между ними каникулы, в сумме на 29 каникулярных дней) или модульный (пять недель учёбы — неделя с каникулами, в сумме на 31 день), пояснили в департаменте образования. При учёбе по четвертям срок окончания учебного года на 2 дня раньше, чем в модульном режиме, то есть количество учебных дней одинаковое.

Если оставить недельные модульные каникулы, какими они и были, — именно поэтому модульный недель называется «5+1», «пять недель учёбы, неделя каникул» , — и заканчивать учебный год в мае, образуется дефицит учебных часов. Подсчитано, что в начальных классах он составил бы 70 часов, с пятого по девятый — 193 часа.

«В этом случае учащиеся при модульном режиме не были бы обеспечены часами, которые гарантирует Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ и ФГОС» , — отмечает Ващилин. Поэтому придётся или учиться до 5 июня, или сокращать каникулы.

В школах и в среде педагогов к новому графику каникул отнеслись по-разному — где-то задумались над родительскими протестами, высказанными в том числе и на заседаниях управляющих советов, и над неудобством сокращенных каникул для учителей, а где-то сокращённые каникулы уже утвердили.

«Мы считаем, что (новый) график не подходит для физического и психического здоровья наших детей. Учебная нагрузка на детей большая, учебная программа сложная и дети должны отдыхать достаточно, — пишет создатель родительской петиции Лариса Гончарова. — Просим Вас установить на постоянной основе график каникул таким, какой он был ранее: пять недель учимся, одну неделю отдыхаем. Тем более, что этот график каникул был выбран общим голосованием родителей на портале Активный Гражданин».

Петиция адресована руководству департамента образования — Исааку Калине и Татьяне Васильевой, а также депутату Мосгордумы и директору московской школы 2098 Надежде Перфиловой.

Модульный режим обучения предложило в 2014 году правительство Москвы как альтернативу режиму учёбы по четвертям или триместрам с сохранением обычных осенних, зимних и весенних каникул. Изначально модульный режим формулировали как «пять недель учёбы — неделя каникул» (или «5+1»). Все три режима выставили на голосование, «модули» и «четверти» разделили электорат примерно поровну, после чего власти Москвы решили оставить решение за школами: как проголосовали родители каждого конкретного учебного заведения, такие и утвердить каникулы. Шесть зеленоградских школ выбрали модульные каникулы, 13 школ — каникулы по классической схеме. В последующие годы некоторые из школ повторяли процедуру всеобщего голосования, чтобы прийти к режиму, устраивающему большинство родителей и учеников.

В опросе Zelenograd.ru большинство читателей (64%) ответили, что предпочтут вернуться к каникулам по четвертям, если длительность «модульных» каникул сократят.