Родительская петиция «Изменить принятый на 2018-2019 учебный год график модульных каникул на старый» появилась после того, как столичный департамент образования утвердил новые сроки каникул при модульной системе обучения («5+1») на следующий учебный год. Каникулы сократились до трёх-четырёх рабочих дней — со среды до воскресенья или до понедельника. Родители просят вернуть полноценную каникулярную неделю и напоминают, что голосовали за модульный режим обучения в формате «пять недель учёбы — неделя отдыха». Петицию подписали почти 10 тысяч человек.

«Мы считаем, что (новый) график не подходит для физического и психического здоровья наших детей. Учебная нагрузка на детей большая, учебная программа сложная и дети должны отдыхать достаточно. Просим Вас установить на постоянной основе график каникул таким, какой он был ранее: пять недель учимся, одну неделю отдыхаем. Тем более, что этот график каникул был выбран общим голосованием родителей на портале Активный Гражданин» , — пишет создатель петиции Лариса Гончарова.

Петиция адресована руководству департамента образования — Исааку Калине и Татьяне Васильевой, а также депутату Мосгордумы и директору московской школы 2098 Надежде Перфиловой. По достижении 10 тысяч голосов письмо будет отправлено адресатам.

«Нагрузка учебная большая, дети еле до каникул доживают» , — подтверждают родители в комментариях к петиции. Кто-то отмечает, что сокращение каникул приведёт к «самозахвату» недостающих дней: «За три дня ребенок не отдохнет, семья не сможет уехать в эти три дня организовать свой отпуск, значит ученики будут уезжать на целую неделю». Другие задают вопрос о переголосовании за новые сроки: «Когда родители голосовали за модульный график обучения — речь шла именно о схеме 5-1 (пять недель — неделя). Почему теперь, не спрашивая мнения этих же родителей, решено изменить данную систему?»

Чиновники уже объяснили необходимость сокращения каникул при модульной системе тем, что учебных дней не хватает, чтобы соблюсти требования ФГОС по количеству часов и уроков каждого предмета — то есть, выполнить государственные гарантии по отношению к школьникам и их родителям, пройдя полный объём учебной программы до конца мая. В последних числах мая школы закрываются на ЕГЭ и ОГЭ, в начале июня начинают работать каникулярные центры — продлить учебный год не представляется возможным. Остаётся только сокращать каникулы.

Модульный режим обучения предложило в 2014 году правительство Москвы как альтернативу режиму учёбы по четвертям или триместрам с сохранением обычных осенних, зимних и весенних каникул. Изначально модульный режим формулировали как «пять недель учёбы — неделя каникул» (или «5+1»). Все три режима выставили на голосование, «модули» и «четверти» разделили электорат примерно поровну, после чего власти Москвы решили оставить решение за школами: как проголосовали родители каждого конкретного учебного заведения, такие и утвердить каникулы. Шесть зеленоградских школ выбрали модульные каникулы, 13 школ — каникулы по классической схеме. В последующие годы некоторые из школ повторяли процедуру всеобщего голосования, чтобы прийти к режиму, устраивающему большинство родителей и учеников.

Выбор режима обучения и сейчас остаётся за школой по согласованию с управляющим советом, подчеркнули в департаменте образования. В школах и в среде педагогов к новому графику каникул относятся по-разному — где-то пока размышляют над родительскими протестами, а где-то сокращённые каникулы уже приняли.