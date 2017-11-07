Татьяна Мазур окончила Воронежскую государственную академию искусств в 2004 году, в труппе «Ведогонь-театра» — с 2012 года. «Здесь действительно очень трогательные дружеские отношения между всеми, все очень поддерживают: и мужской коллектив, и женский, и по-человечески, и в профессии, — рассказала Татьяна о своей первой работе в зеленоградском театре в интервью Zelenograd.ru в 2012 году — Я молодая, у меня что-то не получалось, я расплакалась на первой репетиции. И никто меня не жалел: «Ой, бедненькая Танечка!», мне сказали: «Это нормально, у тебя сложная роль. … Давай посмотрим, что не получается по тексту».

Татьяна Мазур играет в спектаклях «Иванов», «Norway. Today» («Он, она и бездна»), «Капля счастья», «Убийственный и неповторимый», «Урод», «Легкие люди» и других. «Её героини отличаются особым магнетизмом, — анонсирует встречу театр. — И за ними, как и за самой актрисой, хочется наблюдать бесконечно».