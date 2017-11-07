Встреча с яркой и дерзкой актрисой — так называют её в самом театре — пройдет в 17:00 в новом зале зеленоградского театра. Билеты стоят 500 рублей, их осталось уже немного. Неформальная встреча — это фактически творческий вечер, но с доверительным общением со зрителями.
Татьяна Мазур окончила Воронежскую государственную академию искусств в 2004 году, в труппе «Ведогонь-театра» — с 2012 года. «Здесь действительно очень трогательные дружеские отношения между всеми, все очень поддерживают: и мужской коллектив, и женский, и по-человечески, и в профессии, — рассказала Татьяна о своей первой работе в зеленоградском театре в интервью Zelenograd.ru в 2012 году — Я молодая, у меня что-то не получалось, я расплакалась на первой репетиции. И никто меня не жалел: «Ой, бедненькая Танечка!», мне сказали: «Это нормально, у тебя сложная роль. … Давай посмотрим, что не получается по тексту».
Татьяна Мазур играет в спектаклях «Иванов», «Norway. Today» («Он, она и бездна»), «Капля счастья», «Убийственный и неповторимый», «Урод», «Легкие люди» и других. «Её героини отличаются особым магнетизмом, — анонсирует встречу театр. — И за ними, как и за самой актрисой, хочется наблюдать бесконечно».
Актриса снималась в кино и сериалах «Проклятый рай», «Стэп бай стэп», «Ночные сестры», «Закон и порядок», «След», «Анжелика», «Пятницкий», «Отражение», «Особый случай», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Опекун».
Татьяна (она предпочитает имя Таня) популярна и в социальных сетях, у неё почти 12 тысяч подписчиков в Facebook.
Билеты можно купить в кассе театра или забронировать на сайте. Вход в новый зал — справа от ресторана «Дюшес».
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