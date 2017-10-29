«Оператор» за кадром спрашивает: «А кто против кого?» — и представляет троих подруг по именам. Главная героиня командует в камеру: «Давай снимай!», девочки выстраиваются в ряд напротив двух подростков. Через несколько секунд перестроения школьница, представленная Аней, наносит удар ногой в область головы мальчику, заметно уступающему ей в росте и весе. Вторым ударом бьет ногой по корпусу, затем валит школьника на землю, начинает пинать и прыгать у него на ребрах. Следом с прыжка приземляется на ребра подростка, нанося удары локтями и предплечьями. Одна из подруг также успевает пару раз пнуть лежащую на земле жертву, но Аня отгоняет ее.

Всё происходит на спортивной площадке во дворах 9-го микрорайона. Увидев расправу над лежачим, кто-то из прохожих вступает с девочкой в словесную перепалку через ограду. Однако та парирует: «Он называет мою маму шлюхой, а я тварь?» — и продолжает избиение.

Мальчик не сопротивляется и просит прекратить, но та не останавливается, напоследок бьет жертву ногой в лицо. Уже было уходит, но тут видит в траве монетки, возвращается, подбирает мелочь со словами: «О, денежка», еще раз объясняет, за что наказала, и покидает площадку с подругами.

Ни приглашенные зрители, ни прохожие в драку не вмешиваются, друг избитого мальчика сбегает, а «оператор», причитая за кадром, продолжает снимать.

Видео появилось в сообществе «Подслушано Зеленоград» утром в субботу, 28 октября, по просьбе одного из подписчиков. Администраторы группы предупредили о жестокости материала, а также выразили надежду, что родители и правоохранительные органы обратят внимание на происходящее. Ближе к вечеру пост удалили, как написали администраторы, «по обращению одного из участников конфликта». Эта запись собрала более 700 комментариев, а видео к тому времени уже распространилось в интернете, попало на телевидение и вызвало широкий резонанс.

Обсуждение под первым, удаленным позже, постом продолжалось несколько часов. Оба подростка приняли в нем непосредственное участие. Выяснились некоторые подробности, предшествовавшие инциденту.

В доказательство своей правоты Аня, ученица 7-го класса лицея 1557, выложила фрагменты переписки, в которой подросток называет ее саму и ее мать «шлюхами» с пожеланиями последней «поскорее сдохнуть». За это, как объясняет девочка, ее сверстник, такой же 13-летний, и ответил.

Начало диалога неизвестно, однако за честь своей мамы школьница, с ее слов, «любого порвёт». На реплики о том, что такие конфликты можно решать иначе, — однотипные ответы (стилистика автора сохранена): «*****, вы в натуре всё-таки тупые и не понимаете что мама это святое *****?», «…да он мать мою оскорбил. ***** *****. Мне за это никогда стыдно не будет».

На альтернативные варианты урегулирования Аня отвечает: «Меня ***** [били] пять раз, два раза просто так, и в ментовку я не бежала катать заявления!»

Также школьница написала, что у нее полная семья, однако дальше сообщила: «Полгода назад я такой не была. Это психика испортилась у меня, много проблем в семье и т. д. Поэтому на меня нарывать[ся] нельзя. Мне один раз после мусарки вызвали психбольницу, но меня не увезли. Никто на меня не нарывается, потому что знают что легко могу даже пырнуть».

Судя по тому, как школьница отвечала в переписке на замечания о возможных правовых последствиях, она уверена, что участникам избиения ничего не грозит, поскольку им еще нет 14 лет.

Избитый подросток написал заявление в полицию. О характере и тяжести нанесенных ему травм он не сообщает. После бурного обсуждения конфликта в соцсетях школьник сначала ограничил доступ к своей странице, а затем и вовсе удалил аккаунт.

Видео с наказанием сверстника Аня выложила 28 октября и на своей странице во ВКонтакте. Там было еще одно показательное видео — расправа ее подруги над другой школьницей, которая тоже «ответила за свои слова» и которая, в отличие от мальчика, не побежала жаловаться в полицию. Однако вечером того же дня оба ролика со своей страницы девочка удалила и также ограничила к ней доступ. В числе групп, в которых она состоит, названы Cruel («Вся жесть интернета»), «Уличные драки», «Малолетняя мразь», и т. п. Два последних видео на её страницы, также содержащие жёсткие сцены побоев, залиты из «Уличных драк».

Инцидентом с избиением подростка в Зеленограде, вместе с правоохранительными органами, займется детский омбудсмен Евгений Бунимович, пишет РИА Новости.