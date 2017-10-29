Тринадцатилетняя девочка устроила публичную расправу над подростком якобы из-за оскорбления ее матери. Во время избиения с ней были две подруги. Еще одна школьница по их просьбе снимала происходящее на камеру телефона.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику. Если не хотите это смотреть, читайте дальше словесное описание.
«Оператор» за кадром спрашивает: «А кто против кого?» — и представляет троих подруг по именам. Главная героиня командует в камеру: «Давай снимай!», девочки выстраиваются в ряд напротив двух подростков. Через несколько секунд перестроения школьница, представленная Аней, наносит удар ногой в область головы мальчику, заметно уступающему ей в росте и весе. Вторым ударом бьет ногой по корпусу, затем валит школьника на землю, начинает пинать и прыгать у него на ребрах. Следом с прыжка приземляется на ребра подростка, нанося удары локтями и предплечьями. Одна из подруг также успевает пару раз пнуть лежащую на земле жертву, но Аня отгоняет ее.
Всё происходит на спортивной площадке во дворах 9-го микрорайона. Увидев расправу над лежачим, кто-то из прохожих вступает с девочкой в словесную перепалку через ограду. Однако та парирует: «Он называет мою маму шлюхой, а я тварь?» — и продолжает избиение.
Мальчик не сопротивляется и просит прекратить, но та не останавливается, напоследок бьет жертву ногой в лицо. Уже было уходит, но тут видит в траве монетки, возвращается, подбирает мелочь со словами: «О, денежка», еще раз объясняет, за что наказала, и покидает площадку с подругами.
Ни приглашенные зрители, ни прохожие в драку не вмешиваются, друг избитого мальчика сбегает, а «оператор», причитая за кадром, продолжает снимать.
Видео появилось в сообществе «Подслушано Зеленоград» утром в субботу, 28 октября, по просьбе одного из подписчиков. Администраторы группы предупредили о жестокости материала, а также выразили надежду, что родители и правоохранительные органы обратят внимание на происходящее. Ближе к вечеру пост удалили, как написали администраторы, «по обращению одного из участников конфликта». Эта запись собрала более 700 комментариев, а видео к тому времени уже распространилось в интернете, попало на телевидение и вызвало широкий резонанс.
Обсуждение под первым, удаленным позже, постом продолжалось несколько часов. Оба подростка приняли в нем непосредственное участие. Выяснились некоторые подробности, предшествовавшие инциденту.
В доказательство своей правоты Аня, ученица 7-го класса лицея 1557, выложила фрагменты переписки, в которой подросток называет ее саму и ее мать «шлюхами» с пожеланиями последней «поскорее сдохнуть». За это, как объясняет девочка, ее сверстник, такой же 13-летний, и ответил.
Начало диалога неизвестно, однако за честь своей мамы школьница, с ее слов, «любого порвёт». На реплики о том, что такие конфликты можно решать иначе, — однотипные ответы (стилистика автора сохранена): «*****, вы в натуре всё-таки тупые и не понимаете что мама это святое *****?», «…да он мать мою оскорбил. ***** *****. Мне за это никогда стыдно не будет».
На альтернативные варианты урегулирования Аня отвечает: «Меня ***** [били] пять раз, два раза просто так, и в ментовку я не бежала катать заявления!»
Также школьница написала, что у нее полная семья, однако дальше сообщила: «Полгода назад я такой не была. Это психика испортилась у меня, много проблем в семье
Судя по тому, как школьница отвечала в переписке на замечания о возможных правовых последствиях, она уверена, что участникам избиения ничего не грозит, поскольку им еще нет 14 лет.
Избитый подросток написал заявление в полицию. О характере и тяжести нанесенных ему травм он не сообщает. После бурного обсуждения конфликта в соцсетях школьник сначала ограничил доступ к своей странице, а затем и вовсе удалил аккаунт.
Видео с наказанием сверстника Аня выложила 28 октября и на своей странице во ВКонтакте. Там было еще одно показательное видео — расправа ее подруги над другой школьницей, которая тоже «ответила за свои слова» и которая, в отличие от мальчика, не побежала жаловаться в полицию. Однако вечером того же дня оба ролика со своей страницы девочка удалила и также ограничила к ней доступ. В числе групп, в которых она состоит, названы Cruel («Вся жесть интернета»), «Уличные драки», «Малолетняя мразь»,
Инцидентом с избиением подростка в Зеленограде, вместе с правоохранительными органами, займется детский омбудсмен Евгений Бунимович, пишет РИА Новости.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- ОКТЯБРЬ
-
Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.
А избиение было не за честь матери. По тому что "это снималось на плёнку" и "было выложено в инет" однозначно могу сказать, что сделано - для ПОПУлярности. Ну ничем иным не объяснишь просто этого поступка.
Далее. Такой поступок у неё в первый раз?
Думаю. что у читателей уже сложилось впечатление, что "далеко не в первый".