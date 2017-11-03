Ученица 7-го класса школы 1557, «прославившаяся» видеороликом с жестокой расправой над сверстником, как выяснилось, устраивает драки регулярно. В том числе и в стенах школы. Администрация школы факты драк отрицает или не знает о них, хотя школьники говорят, что рассказывали об этом. Разбирались, что может сделать школа с агрессивными детьми и куда обратиться школьникам, ставшим жертвами притеснений.
Трехминутное избиение мальчика 22 октября, снятое на камеру и выложенное во «ВКонтакте», 13-летняя Анна оправдала тем, что он оскорбил ее маму в личной переписке. Другие школьники рассказали в соцсетях: подросток вступился за приятеля, этим событиям предшествовал троллинг, в котором Анне помогали подруги. Слово за слово — и переписка вылилась в поток взаимной нецензурной брани с оскорблениями матерей. Тогда Анна и решила наказать обидчика, «забив стрелку» на спортивной площадке в 9-м микрорайоне и собрав группу поддержки из подруг.
Любое дурное слово, обращенное против Анны или ее родных, девочка решает кулаками и ногами, говорят ученики. В школе она уже несколько раз устраивала драки. Одна из таких стычек произошла в начале октября. Тот же стиль одежды, та же обувь, те же приемы. Первые 50 секунд видео — черный экран, лишь слышны голоса. Словесная перепалка, следом — сцена драки.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику. Если не хотите смотреть, читайте дальше, что сделали ученики и как отреагировала школьная администрация.
«За неделю до драки мальчик ляпнул про нее или про ее близких что-то, что ей не понравилось. После этого при встрече с ним она начинала оскорблять его. В какой-то день оба сорвались. Мальчик не хотел драки, но она спровоцировала», — рассказал один из учеников.
На следующий день Анна снова с кем-то подралась, было и еще несколько подобных стычек до и после.
Один из школьников рассказал, что они написали на агрессивную семиклассницу докладную и в начале октября отдали ее представителю администрации в корпусе 509. Однако в школе отрицают, что в учебном заведении были драки.
Комментарий школьной администрации лаконичен: «В школе девочка обучается с 1 сентября 2017 года. Избиений обучающихся в школе за прошедший период не было. Произошедшим занимаются правоохранительные органы, и до окончания следствия никаких комментариев мы не даем».
Отрицают в администрации школы 1557 и существование каких-либо докладных на имя новенькой. А за то, что происходит вне стен, не на территории школы, к тому же в выходной день (показательное избиение было в воскресенье), они ответственности не несут.
Зачем в школе отмечают, что девочка учится у них только с 1 сентября, непонятно — можно только догадываться. Уточнять это отказались. Без ответа остался и вопрос о том, как обеспечивается безопасность детей в учебном заведении.
Однако, похоже, определенные меры в отношении агрессивной семиклассницы в школе все же предприняли. «Анну больше не видели. Многие говорят, что она стала учиться отдельно, но в этой школе», — рассказал один из учеников.
В «Правилах поведения учащихся», размещенных на сайте учебного заведения, сказано, что дети должны «достойно и культурно» вести себя не только в стенах школы, но и за ее пределами, а для «выяснения отношений» никогда нельзя применять физическую силу и употреблять грубые выражения.
За грубые и неоднократные нарушения правил учащийся может быть исключен из школы. За систематические нарушения — представлен к постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и отдел полиции.
В числе грубых нарушений названо и «причинение ущерба жизни и здоровью других учащихся». Наконец, последний пункт говорит о том, в каком случае ученика исключают: «…если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося… оказывает отрицательное влияние на других обучающихся».
Многие школьники боятся или стесняются рассказывать учителям о проблемах во взаимоотношениях с одноклассниками, не желая прослыть ябедами или опасаясь последствий — тех же разборок на кулаках, троллинга, унижений.
Например, мама ученика 3-го класса из той же школы 1557 рассказала о недавнем случае агрессии со стороны старшеклассников. На перемене в их класс заглянули девочка и мальчик — старшеклассники. Девочка, указав на одного из учеников 3-го класса, сказала: «Этого бей». Мальчик подошел и ударил. Затем старшеклассники ушли. Учителя в этот момент в классе не было. Дети ничего не сказали учителю, но рассказали родителям. Кто это был, так и осталось неизвестно.
Разумеется, агрессивные подростки есть в любой обычной школе. В одной из подруг Анны, которая засветилась на видео в 9-м микрорайоне, узнали ученицу 8-го класса школы 1150, которая тоже начала учиться здесь с сентября. Мама одной из ее одноклассниц рассказывает: «Мой ребенок неоднократно сообщала об агрессии, „забивании стрелок“
Когда агрессивное поведение несовершеннолетнего — норма для него, сообщить взрослым — самый правильный выход. Не только для обеспечения собственной безопасности в будущем, но и нормальной атмосферы в школе.
Напрямую обратиться с заявлением в полицию или в комиссию по делам несовершеннолетних дети не могут: только со взрослым представителем. Поэтому необходимо рассказывать родителям, классному руководителю, администрации учебного заведения.
Если некоторые подростки по каким-то причинам считают, что для них это не вариант, существуют детские «горячие линии». По ним можно получить психологическую поддержку и рекомендации, как грамотно решить проблему, что нужно делать. Консультанты федерального телефона доверия, на котором работают опытные психологи, говорят, что к ним обращаются даже шестилетние дети.
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Согласен, что это те вопросы, на которые должны быть официальные ответы.