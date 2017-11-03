Трехминутное избиение мальчика 22 октября, снятое на камеру и выложенное во «ВКонтакте», 13-летняя Анна оправдала тем, что он оскорбил ее маму в личной переписке. Другие школьники рассказали в соцсетях: подросток вступился за приятеля, этим событиям предшествовал троллинг, в котором Анне помогали подруги. Слово за слово — и переписка вылилась в поток взаимной нецензурной брани с оскорблениями матерей. Тогда Анна и решила наказать обидчика, «забив стрелку» на спортивной площадке в 9-м микрорайоне и собрав группу поддержки из подруг.

Любое дурное слово, обращенное против Анны или ее родных, девочка решает кулаками и ногами, говорят ученики. В школе она уже несколько раз устраивала драки. Одна из таких стычек произошла в начале октября. Тот же стиль одежды, та же обувь, те же приемы. Первые 50 секунд видео — черный экран, лишь слышны голоса. Словесная перепалка, следом — сцена драки.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику. Если не хотите смотреть, читайте дальше, что сделали ученики и как отреагировала школьная администрация.