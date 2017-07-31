Понедельник

— Удалось сесть сегодня утром на «Березовой аллее». Автобус, конечно, пустой, но прождала его 40 минут (расписание есть какое-либо?) + 20 по городу, и ещё неизвестно сколько будем ехать до Химок.

— На остановке «Океан», около 8:00 . На табло до следующего 400 поостановочного 13 минут. За это время проходят три 400 экспресса. 400-го ждут 10 человек. Через 13 минут приходят сразу два 400-х. Первый заполнен наполовину, второй почему-то процентов на 90. Ажиотажа нет. Пока писала, прошло еще два экпресса. 400 поостановочный ходит с интервалом 12-15 минут.