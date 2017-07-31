С 29 июля прекращатили работать коммерческие маршрутки 431, 476, 707 и 460. Одновременно изменили маршруты и остановки автобусов 400 и 400К. О самих изменениях читайте в этом материале, а здесь собираем впечатления пассажиров в первый рабочий день в новой реальности. Пишите в комментариях, присылайте на news@zelenograd.ru. Публикация постоянно обновляется.
— Удалось сесть сегодня утром на «Березовой аллее». Автобус, конечно, пустой, но прождала его 40 минут (расписание есть какое-либо?) + 20 по городу, и ещё неизвестно сколько будем ехать до Химок.
— На остановке «Океан», около 8:00 . На табло до следующего 400 поостановочного 13 минут. За это время проходят три 400 экспресса. 400-го ждут 10 человек. Через 13 минут приходят сразу два 400-х. Первый заполнен наполовину, второй почему-то процентов на 90. Ажиотажа нет. Пока писала, прошло еще два экпресса. 400 поостановочный ходит с интервалом 12-15 минут.
— В Крюково, около 7:40. Автобусы уходят полупустыми. На остановке максимум человек десять. Интервал движения — около 10 минут.
— Маршрутки были самым удобным транспортом для перемещения по городу — из нового в старый в том числе.
— Для меня это трагедия. Я живу в 11 районе, садилась в 431 маршрутку в 12-м и сразу выезжали на Ленинградку. Сейчас же надо ехать по всему городу, это минут 20. Не увидела автобуса, который ездит от «Речного» до ст.Крюково, хотя пишут, что есть такой маршрут.
— В понедельник в 5:20 утра автобус был уже полный…
— Так долго я ещё не ждала 400т! Дождавшись все-таки автобуса, вся огромная очередь пыталась запихнуться туда. Заходишь и понимаешь, что сесть к незнакомому человеку на колени уже не кажется такой глупой идеей. Сегодня я почувствовала себя шпротом.
— В воскресенье прождал автобус 20 минут утром и ехал до метро 1 час 10 мин, вечером автобус был битком.
— В субботу была возле метро «Митино», хорошо подсказали, где остановка. Народ в шоке, что им никто ничего не сказал, стояли все на старой остановке (где новая).
— Я уже сегодня, суббота 20:30, прочувствовала весь этот кошмар, стоя плотно в 400т, так как 400к ходит теперь раз в час!
— В субботу днем — так и нет никакой информации на остановке «Океан». На табло тоже нет, на табличках на бортах автобуса тоже нет.
Накануне переноса остановок, в пятницу вечером, в новом месте посадки на 400-й автобус на Крюковской площади никаких внятных указателей и объявлений не было.
На остановке возле «Океана», куда теперь 400-й будет приезжать не пустым, а собрав пассажиров с половины города, тоже в пятницу не было никакой информации.
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