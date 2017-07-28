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Место посадки в автобус 400К возле метро «Митино» переносится на Митинскую улицу 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Раньше она была на Дубравной улице, недалеко от её пересечения с Митинской. Остановку при движении из Москвы перенесут 29 июля, когда изменится маршрут автобуса 400К.

29 июля меняется схема движения автобуса 400К — сейчас он идет от 14 микрорайона до станции метро «Митино», а будет ходить до «Сходненской». Почти повторяя маршрутку 707, которая в тот же день тоже прекращает работу. При движении из Москвы в Зеленоград между станциями метро «Митино» и «Пятницкое шоссе» автобусы будут следовать по Митинской улице вместо Дубравной, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Остановка «Метро «Митино» для автобуса 400К переносится на Митинскую улицу.

Остановки автобуса 400К по Зеленограду не меняются. При движении в Москву к существующим остановкам добавляются четыре новых на Пятницком шоссе - «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма» и «Санаторий «Отрадное». После метро «Митино» добавляются остановки «Школа №1425», «Бульвар Яна Райниса, 20», «Туристская улица», «Станция метро «Сходненская». В обратном направлении, из Москвы, назначются дополнительные остановки — «Бульвар Яна Райниса, 10», «Туристская улица», «Бульвар Яна Райниса, 20», «Митинская улица, 26», «Митинская улица, 32», «Санаторий «Отрадное», «Ферма», «Школа», «Санаторий «Энергия».

Также с 29 июля меняется схема движения автобуса 400 «поостановочного» (Зеленоград — станция метро «Речной вокзал». Место посадки переносится на Крюковскую площадь, автобус следует по Панфиловскому проспекту, поворачивает на Центральный, далее по обычному маршруту.

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Маршрут автобуса 400 «экпресс» (до «Речного вокзала») не меняется. Автоблусу 400Т (до «Тушинской») тоже назначают дополнительные остановки в обоих направлениях — «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма», «Санаторий».

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