Раньше она была на Дубравной улице, недалеко от её пересечения с Митинской. Остановку при движении из Москвы перенесут 29 июля, когда изменится маршрут автобуса 400К.
29 июля меняется схема движения автобуса 400К — сейчас он идет от 14 микрорайона до станции метро «Митино», а будет ходить до «Сходненской». Почти повторяя маршрутку 707, которая в тот же день тоже прекращает работу. При движении из Москвы в Зеленоград между станциями метро «Митино» и «Пятницкое шоссе» автобусы будут следовать по Митинской улице вместо Дубравной, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Остановка «Метро «Митино» для автобуса 400К переносится на Митинскую улицу.
Остановки автобуса 400К по Зеленограду не меняются. При движении в Москву к существующим остановкам добавляются четыре новых на Пятницком шоссе - «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма» и «Санаторий «Отрадное». После метро «Митино» добавляются остановки «Школа №1425», «Бульвар Яна Райниса, 20», «Туристская улица», «Станция метро «Сходненская». В обратном направлении, из Москвы, назначются дополнительные остановки — «Бульвар Яна Райниса, 10», «Туристская улица», «Бульвар Яна Райниса, 20», «Митинская улица, 26», «Митинская улица, 32», «Санаторий «Отрадное», «Ферма», «Школа», «Санаторий «Энергия».
Также с 29 июля меняется схема движения автобуса 400 «поостановочного» (Зеленоград — станция метро «Речной вокзал». Место посадки переносится на Крюковскую площадь, автобус следует по Панфиловскому проспекту, поворачивает на Центральный, далее по обычному маршруту.
Маршрут автобуса 400 «экпресс» (до «Речного вокзала») не меняется. Автоблусу 400Т (до «Тушинской») тоже назначают дополнительные остановки в обоих направлениях — «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма», «Санаторий».
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