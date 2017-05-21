В последнее время зеленоградские такси часто попадают в хронику дорожно-транспортных происшествий.

23 марта автомобиль такси сбил на «зебре» 72-летнего пешехода в 14-м микрорайоне.

20 апреля травму головы получил пассажир такси, водитель которого во дворе не уступил дорогу встречному автомобилю в 11 микрорайоне.

29 апреля пьяный таксист врезался в дерево в пешеходной зоне МЖК и перевернулся. Чудом никто не пострадал, в том числе сам водитель.

9 мая ещё один нетрезвый таксист сбил дорожный знак, который, вылетев с разделительного газона, повредил встречный автомобиль и два припаркованных. Инцидент произошёл на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Андреевкой.

14 мая пассажирка зеленоградского такси пострадала во время столкновения машины с дорожным ограждением на Ленинградском шоссе в Химках. Момент аварии попал на запись видеорегистратора проезжавшего мимо авто.

18 мая таксист и пассажирка пострадали при столкновении с бетонными блоками на Кутузовском шоссе.

И это далеко не полный список происшествий с участием автомобилей, принадлежащих зеленоградским таксомоторным компаниям.