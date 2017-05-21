Мотоцикл врезался в такси, пытавшееся проскочить перекрёсток между 8-м и 9-м микрорайонами на красный сигнал светофора.
Автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, выехал на Солнечную аллею из 8-го микрорайона, мотоциклист двигался по направлению к МИЭТу. По рассказам очевидцев, байкер пытался уйти от столкновения, но не вышло. Удар пришёлся в левое заднее крыло и колесо такси, из-за чего машину развернуло на 90 градусов. Мотоциклист вылетел из седла на проезжую часть, но сумел самостоятельно подняться и вернуться к байку. В ГИБДД Zelenogead.ru уточнили, что госпитализация не потребовалась.
Инцидент произошёл вечером в пятницу, 19 мая.
В последнее время зеленоградские такси часто попадают в хронику дорожно-транспортных происшествий.
23 марта автомобиль такси сбил на «зебре» 72-летнего пешехода в 14-м микрорайоне.
20 апреля травму головы получил пассажир такси, водитель которого во дворе не уступил дорогу встречному автомобилю в 11 микрорайоне.
29 апреля пьяный таксист врезался в дерево в пешеходной зоне МЖК и перевернулся. Чудом никто не пострадал, в том числе сам водитель.
9 мая ещё один нетрезвый таксист сбил дорожный знак, который, вылетев с разделительного газона, повредил встречный автомобиль и два припаркованных. Инцидент произошёл на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Андреевкой.
14 мая пассажирка зеленоградского такси пострадала во время столкновения машины с дорожным ограждением на Ленинградском шоссе в Химках. Момент аварии попал на запись видеорегистратора проезжавшего мимо авто.
18 мая таксист и пассажирка пострадали при столкновении с бетонными блоками на Кутузовском шоссе.
И это далеко не полный список происшествий с участием автомобилей, принадлежащих зеленоградским таксомоторным компаниям.
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