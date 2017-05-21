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Мотоцикл и такси столкнулись на Солнечной аллее 21.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Мотоцикл врезался в такси, пытавшееся проскочить перекрёсток между 8-м и 9-м микрорайонами на красный сигнал светофора.

Андрей Абакумов / vk.com/zelaoauto
Андрей Абросимов / vk.com/zelaoauto

Автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, выехал на Солнечную аллею из 8-го микрорайона, мотоциклист двигался по направлению к МИЭТу. По рассказам очевидцев, байкер пытался уйти от столкновения, но не вышло. Удар пришёлся в левое заднее крыло и колесо такси, из-за чего машину развернуло на 90 градусов. Мотоциклист вылетел из седла на проезжую часть, но сумел самостоятельно подняться и вернуться к байку. В ГИБДД Zelenogead.ru уточнили, что госпитализация не потребовалась.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 19 мая.

В последнее время зеленоградские такси часто попадают в хронику дорожно-транспортных происшествий.

23 марта автомобиль такси сбил на «зебре» 72-летнего пешехода в 14-м микрорайоне.

20 апреля травму головы получил пассажир такси, водитель которого во дворе не уступил дорогу встречному автомобилю в 11 микрорайоне.

29 апреля пьяный таксист врезался в дерево в пешеходной зоне МЖК и перевернулся. Чудом никто не пострадал, в том числе сам водитель.

9 мая ещё один нетрезвый таксист сбил дорожный знак, который, вылетев с разделительного газона, повредил встречный автомобиль и два припаркованных. Инцидент произошёл на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Андреевкой.

14 мая пассажирка зеленоградского такси пострадала во время столкновения машины с дорожным ограждением на Ленинградском шоссе в Химках. Момент аварии попал на запись видеорегистратора проезжавшего мимо авто.

18 мая таксист и пассажирка пострадали при столкновении с бетонными блоками на Кутузовском шоссе.

И это далеко не полный список происшествий с участием автомобилей, принадлежащих зеленоградским таксомоторным компаниям.

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Обсуждение
Igor K____
Вчера, 16:22
На том же месте,в четверг, было дтп с такси.У него вместо названия был телефон 731 22-22
Майкл Маерс
Вчера, 18:27
На том же месте,в четверг, было дтп с такси.У него вместо названия был телефон 731 22-22
Ну если этот номер начинается с 906,то это фирма АРТ (тепловое оборудование),а если с 499,то это "Зеленоградское такси".
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