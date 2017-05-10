2 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Сбитый нетрезвым таксистом дорожный знак повредил три автомобиля 10.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Пьяный таксист на служебной машине въехал в дорожный знак, промчался через встречные полосы и врезался в дорожное ограждение. Отлетевшая стойка знака повредила встречный автомобиль и два припаркованных.

ДТП произошло на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Андреевка около 8:45 во вторник, 9 мая, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

ДТП № 1. Уже на разбитой машине водитель такси пытался скрыться с места происшествия
Фото предоставил Алексей Сметанкин

По рассказам очевидцев, Hyundai Solaris, принадлежащий компании «Такси24», ехал со стороны заправки «Карат» по улице Андреевка, когда врезался в дорожный знак «кирпич» на разделительном газоне. От удара опору знака отбросило на встречный автомобиль Honda Accord. Стойка пробила лобовое стекло машины со стороны водителя, затем отлетела в припаркованный кроссовер Kia Sportage, повредив дверь и стекло, а следом — в припаркованный рядом минивэн Citroen.

Виновник аварии попытался уехать с места происшествия, но водитель «Хонды» отобрал у него ключи от машины и вызвал автоинспекторов. Как утверждают свидетели, таксист был настолько пьян, что едва держался на ногах.

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, «Солярисом» управлял 39-летний житель Московской области. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудники ДПС составили на него административный протокол.

Ещё один свидетель рассказывает, что недавно такси с таким же госномером и снова в 16-м микрорайоне однажды не пропустил «скорую», а в другой раз на несколько минут перекрыл проезд во двор, отказываясь пропускать другие машины с оправданием, что ждёт клиента.

ДТП № 2. Через 15 минут после первой аварии на том же перекрестке. В левом нижнем углу на фото то самое такси
Анжела Шинина / vk.com/zelaoauto

Тем временем буквально через 10—15 минут на этом же участке дороги случилось новое ДТП: Lada Priora врезалась во внедорожник Toyota Land Cruiser, выехав на перекрёсток при запрещающем сигнале свеотфора. Ни в первой, ни во второй аварии чудом никто не пострадал.

Читайте также
Пьяный таксист врезался в дерево в районе МЖК и перевернулся
 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 начинает обучение ментальной арифметике Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Обсуждение
Rescuer Kozlov
1 час назад
Один пьяный таксист в достаточно небольшом городе - это неприятная случайность.
Два - уже статистика.
mlurdova
1 час назад
Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://elitegames.su/1n
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%

 Реклама
Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама