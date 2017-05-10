Пьяный таксист на служебной машине въехал в дорожный знак, промчался через встречные полосы и врезался в дорожное ограждение. Отлетевшая стойка знака повредила встречный автомобиль и два припаркованных.
ДТП произошло на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Андреевка около 8:45 во вторник, 9 мая, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.
По рассказам очевидцев, Hyundai Solaris, принадлежащий компании «Такси24», ехал со стороны заправки «Карат» по улице Андреевка, когда врезался в дорожный знак «кирпич» на разделительном газоне. От удара опору знака отбросило на встречный автомобиль Honda Accord. Стойка пробила лобовое стекло машины со стороны водителя, затем отлетела в припаркованный кроссовер Kia Sportage, повредив дверь и стекло, а следом — в припаркованный рядом минивэн Citroen.
Виновник аварии попытался уехать с места происшествия, но водитель «Хонды» отобрал у него ключи от машины и вызвал автоинспекторов. Как утверждают свидетели, таксист был настолько пьян, что едва держался на ногах.
По информации источника, близкого к правоохранительным органам, «Солярисом» управлял 39-летний житель Московской области. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудники ДПС составили на него административный протокол.
Ещё один свидетель рассказывает, что недавно такси с таким же госномером и снова в 16-м микрорайоне однажды не пропустил «скорую», а в другой раз на несколько минут перекрыл проезд во двор, отказываясь пропускать другие машины с оправданием, что ждёт клиента.
Тем временем буквально через 10—15 минут на этом же участке дороги случилось новое ДТП: Lada Priora врезалась во внедорожник Toyota Land Cruiser, выехав на перекрёсток при запрещающем сигнале свеотфора. Ни в первой, ни во второй аварии чудом никто не пострадал.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- "ЗЕЛЕНЫЙ БОР"
-
Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
Два - уже статистика.