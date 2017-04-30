Автомобиль Hyundai Solaris компании «Зеленоградское такси» с пьяным водителем за рулём вылетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло около четырёх часов дня в субботу, 29 апреля, напротив корпуса 522 в МЖК.
Как рассказал Zelenograd.ru очевидец Александр К., авария случилась на последнем повороте перед МЖК в районе остановки. Такси, вместо того чтобы свернуть, по прямой перелетело через бордюр и, оказавшись в пешеходной зоне, врезалось в дерево, а затем перевернулось на левый борт.
«Люди бросились к машине и попытались достать водителя через лобовое стекло: он лежал в такой позе, что казалось, будто получил серьёзные травмы, — говорит Александр. — Но едва нанесли пару ударов по лобовому, мужчина закричал, чтоб не разбивали стекло. Тогда его вынули через верх — правую переднюю дверь. Поставили на ноги. Я подошёл, спросил, что случилось, — и тут он дыхнул. Стало понятно, что пьяный».
По словам очевидца, чудом никто не пострадал. Обычно здесь гуляет много людей, но, к счастью, в этот момент на пути машины никого не оказалось. В салоне такси, кроме водителя, также никого не было.
Из-за столкновения с деревом в машине сработали подушки безопасности. Опасаясь, что машина может загореться, очевидцы, кроме ДПС, вызвали пожарных. Спасатели помогли поставить такси на колёса.
На месте водитель отказался проходить тест, поэтому для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в территориальный отдел полиции, сообщили Zelenograd.ru в УВД. Оттуда его отвезли в медцентр для освидетельствования на состояние и степень алкогольного или наркотического опьянения.
Водитель сказал, что ехал на вызов, однако в этот день он не должен был находиться на линии, сказал Zelenograd.ru представитель «Зеленоградского такси», также выезжавший на место происшествия. Машина была записана за другим человеком, который перед выходом на линию прошёл медицинскую проверку. Как пояснили в компании, всех водителей, прежде чем допустить к работе, проверяют на трезвость. Администрация выясняет, каким образом за рулём оказался работник, устроивший ДТП. Как сказали в компании, мужчина работал в «Зеленоградском такси» по трудовому договору. Теперь ему предстоит ответить не только за ДТП и его последствия, но и за ущерб, нанесённый дереву. Всех остальных виновных компания также привлекла к ответственности.
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