Автомобиль Hyundai Solaris компании «Зеленоградское такси» с пьяным водителем за рулём вылетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло около четырёх часов дня в субботу, 29 апреля, напротив корпуса 522 в МЖК.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец Александр К., авария случилась на последнем повороте перед МЖК в районе остановки. Такси, вместо того чтобы свернуть, по прямой перелетело через бордюр и, оказавшись в пешеходной зоне, врезалось в дерево, а затем перевернулось на левый борт.

«Люди бросились к машине и попытались достать водителя через лобовое стекло: он лежал в такой позе, что казалось, будто получил серьёзные травмы, — говорит Александр. — Но едва нанесли пару ударов по лобовому, мужчина закричал, чтоб не разбивали стекло. Тогда его вынули через верх — правую переднюю дверь. Поставили на ноги. Я подошёл, спросил, что случилось, — и тут он дыхнул. Стало понятно, что пьяный».

По словам очевидца, чудом никто не пострадал. Обычно здесь гуляет много людей, но, к счастью, в этот момент на пути машины никого не оказалось. В салоне такси, кроме водителя, также никого не было.