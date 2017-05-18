2 комментария
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Таксист и пассажирка пострадали при столкновении с бетонными блоками на Кутузовском шоссе 18.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Водитель Hyundai Solaris, принадлежащей одной из зеленоградских таксомоторных компаний, не справился с управлением, наехал на бетонные блоки и врезался в металлическое ограждение.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 3:40 в четверг, 18 мая, на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, сообщили в полиции. Такси ехало в сторону Зеленограда, по направлению к Георгиевскому проспекту.

В результате ДТП 34-летний водитель «Соляриса» и его 68-летняя пассажирка, жительница Зеленограда, получили серьёзные травмы различной степени тяжести, оба госпитализированы в городскую больницу.

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Обсуждение
DOOM DOOM
19 мая
Надо бойкотировать всех этих таксистов, лучше знакомых попросить довезти за те же деньги. В крайнем случает на автобусах и маршрутках кое как добраться.
александр сутурин
19 мая
есть же идиоты среди этих таксистов ... мы тоже пострадали от яндекс такси -скотина пришлось уходя от удара вылететь на бардюр, а эта тварь даже не остановился, а машина теперь без колеса и что то с рулевой((( ну скоты одним словом ... к сожалению не мы одни пострадали ,очень много слышу жалоб на их лихую езду и безграмотность на дороге (((
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