Водитель Hyundai Solaris, принадлежащей одной из зеленоградских таксомоторных компаний, не справился с управлением, наехал на бетонные блоки и врезался в металлическое ограждение.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 3:40 в четверг, 18 мая, на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, сообщили в полиции. Такси ехало в сторону Зеленограда, по направлению к Георгиевскому проспекту.

В результате ДТП 34-летний водитель «Соляриса» и его 68-летняя пассажирка, жительница Зеленограда, получили серьёзные травмы различной степени тяжести, оба госпитализированы в городскую больницу.