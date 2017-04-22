4 комментария
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Пассажир такси пострадал в дворовом ДТП в 11 микрорайоне 22.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Пассажир автомобиля «Рено Логан», принадлежащего одной из зеленоградских таксомоторных компаний, получил травмы головы в момент ДТП, которое произошло около половины одиннадцатого утра в четверг, 20 апреля.

Управлявший такси 26-летний уроженец Закавказья нарушил правила встречного разъезда и столкнулся с BMW, за рулём которого находился 26-летний зеленоградец, в дворовом проезде напротив шестого подъезда корпуса 1131.

Пострадавшего пассажиру потребовалась госпитализация, сообщает полиция.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
22 апреля
Это вот как нужно было по двору нестись, чтоб человека в больничку отправить? И конечно, бэха вообще на месте стояла... )
Майкл Маерс
22 апреля
"Управлявший такси 26-летний уроженец Закавказья"
Так какого хрена они у нас ездят по своим обычаям?В Крюково и так всё забито их "левым" такси,так они теперь ещё и в легальном такси.
Сергей Иванов
23 апреля
так не пользуйтесь услугами "шерстероссиян", при том в любом формате. И не пользуйтесь "пятерочками" с таджико-узбеками.
Эти категории, приехавших за длинным рублем, тогда и будут сходить на нет.
maria
23 апреля
Какая избирательная борьба-то с левым извозом, маршрутки искоренили "городу во благо", гоняли так, что только клочья летели во все стороны, а такси совсем не тронули.
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