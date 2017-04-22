Пассажир автомобиля «Рено Логан», принадлежащего одной из зеленоградских таксомоторных компаний, получил травмы головы в момент ДТП, которое произошло около половины одиннадцатого утра в четверг, 20 апреля.
Управлявший такси 26-летний уроженец Закавказья нарушил правила встречного разъезда и столкнулся с BMW, за рулём которого находился 26-летний зеленоградец, в дворовом проезде напротив шестого подъезда корпуса 1131.
Пострадавшего пассажиру потребовалась госпитализация, сообщает полиция.
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Так какого хрена они у нас ездят по своим обычаям?В Крюково и так всё забито их "левым" такси,так они теперь ещё и в легальном такси.
Эти категории, приехавших за длинным рублем, тогда и будут сходить на нет.