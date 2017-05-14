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Отбойник насквозь прошел через салон такси. Видео 14.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Пассажирка такси пострадала во время столкновения машины с дорожным ограждением.

Авария произошла на Ленинградском шоссе около девяти тридцати утра в воскресенье, 14 мая, рядом с автосалоном по продаже «фольксвагенов» «Германика» в Химках.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На записи видно, как Hyundai Solaris, принадлежащий «Зеленоградскому такси», неожиданно берёт вправо и врезается в придорожный отбойник.

Запись с видеорегистратора. Момент аварии смотреть со второй минуты
Предоставлена очевидцем

Как рассказали Zelenograd.ru очевидцы, ограждение пронзило капот и прошло через салон автомобиля, чудом не задев людей. Кроме водителя, внутри в этот момент находилась пассажирка, которая возвращалась с работы из Голубого в Москву. Она сидела на заднем сиденье за водителем, уточнили в беседе с Zelenograd.ru в таксомоторной компании.

Оба самостоятельно выбрались из машины, однако приехавшие на место происшествия медики предварительно диагностировали у женщины сотрясение мозга. Со слов очевидцев, у неё также была повреждена щека (возможно, порез). Представитель компании сообщил, что водитель не пострадал. Свидетели отмечают, что мужчина был трезв и не с ночной смены.

Это второе за последние полмесяца серьёзное ДТП с участием машины «Зеленоградского такси». Предыдущее произошло 29 апреля. Тогда автомобиль, принадлежащий компании, на высокой скорости въехал в пешеходную зону в районе МЖК, где врезался в дерево и перевернулся. В отличие от сегодняшнего случая, водитель был пьян. По одним свидетельствам, за три часа до происшествия он прошёл тест на алкоголь, по другим — за рулём автомобиля должен был находиться другой сотрудник.

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Обсуждение
Alexey Evstifeev
Вчера, 18:28
он не из той компании пьяных таксистов?
Rescuer Kozlov
Вчера, 22:38
Пишут - трзвый. Заснул?
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