Пассажирка такси пострадала во время столкновения машины с дорожным ограждением.

Авария произошла на Ленинградском шоссе около девяти тридцати утра в воскресенье, 14 мая, рядом с автосалоном по продаже «фольксвагенов» «Германика» в Химках.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На записи видно, как Hyundai Solaris, принадлежащий «Зеленоградскому такси», неожиданно берёт вправо и врезается в придорожный отбойник.