Что празднуют и при чем тут купание?

Смысл христианского праздника — не в купании, а в том, что Иисус принял Крещение. Другое название этого праздника — Богоявление. Так он называется потому, что Бог, единый в Троице, явил себя в трех ипостасях: Иисус крестился от Предтечи в реке Иордан, Святой Дух в виде голубя опустился на него с небес и прозвучал голос Отца. Так люди увидели, что Иисус не только человек, но и Бог.

В память об этом в церкви совершается чин освящения воды. Считается, что такая вода исцеляет и долго не портится. Купание в проруби — не церковный чин, а просто народная традиция. Русская православная церковь напоминает, что, вопреки распространенному мнению, грехи этим не смоешь.