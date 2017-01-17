18 на 19 января тысячи зеленоградцев придут в православные храмы за святой водой или к прорубям на Школьном и Чёрном озерах. Как не опоздать за святой водой, искупаться зимой и не заболеть, и что вообще празднуют православные, разбирался Zelenograd.ru.
Смысл христианского праздника — не в купании, а в том, что Иисус принял Крещение. Другое название этого праздника — Богоявление. Так он называется потому, что Бог, единый в Троице, явил себя в трех ипостасях: Иисус крестился от Предтечи в реке Иордан, Святой Дух в виде голубя опустился на него с небес и прозвучал голос Отца. Так люди увидели, что Иисус не только человек, но и Бог.
В память об этом в церкви совершается чин освящения воды. Считается, что такая вода исцеляет и долго не портится. Купание в проруби — не церковный чин, а просто народная традиция. Русская православная церковь напоминает, что, вопреки распространенному мнению, грехи этим не смоешь.
Святая вода стоит в храмах в бочках или ведрах, ёмкости надо приносить с собой. Раздавать святую воду в зеленоградских храмах будут 18 и 19 января с 10:00 до 20:00. В Никольском (между 5 микрорайоном и МЖК), Филаретовском (11 микрорайон), Сергия Радонежского (16 микрорайон) храмах набирать воду прихожанам помогут волонтеры, в храме Александра Невского (напротив 14 микрорайона) люди сами набирают воду. 19 января святить воду будут в больнице и родильном доме.
По православным канонам, святую воду пьют натощак после утренней молитвы, но при тяжелой болезни и других особых обстоятельствах — в любое время.
Для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, приготовили две проруби на Черном и Школьном озерах. 18 января в 15:00 воду в обеих полыньях освятят священнослужители зеленоградских храмов.
Исходя из данных прошлых лет, МЧС ожидает в проруби Школьном озере 3200 человек, на Черном — 3000. Сотрудники МЧС будут дежурить возле прорубей с 18:00 18 января, но в документе оговаривается «запуск людей — с 22:00».
В ночь с 18 на 19 января Гидрометцентр прогнозирует до минус 8-9 градусов, днем 19-го — минус 3-5. В прошлом году в Зеленограде на Крещение купались при минус 17 градусах, в 2014-м - при минус 20-ти.
Автобус №10 19 января будет ходить до трех ночи. На нём можно уехать и от Чёрного, и от Школьного озер. От остановки «Городская больница» автобус отправится в 1:46, 2:23 и 3:00, от станции Крюково — в 2:28 и 3.00.
Если купаться в специально оборудованных местах, утонуть не дадут, — возле прорубей дежурят спасатели и медики, управы организуют горячий чай. Но основные правила надо знать, чтобы избежать травм и болезней.
За час до купания рекомендуется поесть. Перед купанием категорически запрещен алкоголь — он вызовет резкий спазм сосудов в холодной воде. Не рекомендуется купаться в проруби людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, заболеваниями почек, больным сахарным диабетом и беременным. С собой надо взять тапки или шерстяные носки, полотенце, сухую одежду, по желанию — резиновую шапочку. Если человек замерз, нельзя растирать его снегом. Надо доставить его в теплое место, одеть или накрыть теплым одеялом и дать теплое питье.
А главное — ещё раз оцените свои возможности и состояние здоровья.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Совсем рядом!
-
Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
- Скидки!
-
Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.
Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону…
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: «если Ты Христос, спаси Себя и нас».
Другой же, напротив, унимал его и говорил: «или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
Лк. 23:32-43
Классная религия, вот у меня, атеиста, есть совесть и она мне определенные вещи не позволит совершить, а у этих вообще получается пределов нет, только нужно после искренне покаяться.