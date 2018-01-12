К 18-му в Зеленограде по традиции собираются устроить две крещенские проруби — на Черном и Школьном озерах. В часы крещенских купаний там, как обычно, будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и «скорой». Уверенно сейчас можно сказать только о погружениях на Школьном озере, толщина льда там составляет 16 сантиметров, сообщили Zelenograd.ru в окружном управлении МЧС. На Черном озере ситуация хуже, массовый выход на лед опасен. Возможно, прорубь сделают у края водоема, а не посередине.

Массовые погружения запланированы 18 января с 23:00 до 4:00 и 19 января с 10:00 до 17:00. Воду в крещенских прорубях освятят 18 января: в 15:00 на Черном озере, а на Школьном — вечером после 17:00, по окончании Всенощной в Филаретовском храме.

В прошлом году ожидалось, что к зеленоградским прорубям придет около шести тысяч купальщиков (исходя из статистики прошлых лет), в итоге насчитали меньше.

Синоптики в крещенскую ночь предварительно прогнозируют максимум минус 5-10 градусов.

В прошлом году автобус №10 в крещенскую ночь работал до трех ночи — на нём можно уехать и от Черного, и от Школьного озер. Пока нет информации, продлят ли время работы автобуса в этом году.