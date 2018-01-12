18 и 19 января тысячи зеленоградцев придут в православные храмы за святой водой и к прорубям на Школьном и Чёрном озерах (на последнем пока слишком тонкий лед). Как не опоздать за святой водой, искупаться зимой и не заболеть, и что празднуют православные, разбирался Zelenograd.ru.
К 18-му в Зеленограде по традиции собираются устроить две крещенские проруби — на Черном и Школьном озерах. В часы крещенских купаний там, как обычно, будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и «скорой». Уверенно сейчас можно сказать только о погружениях на Школьном озере, толщина льда там составляет 16 сантиметров, сообщили Zelenograd.ru в окружном управлении МЧС. На Черном озере ситуация хуже, массовый выход на лед опасен. Возможно, прорубь сделают у края водоема, а не посередине.
Массовые погружения запланированы 18 января с 23:00 до 4:00 и 19 января с 10:00 до 17:00. Воду в крещенских прорубях освятят 18 января: в 15:00 на Черном озере, а на Школьном — вечером после 17:00, по окончании Всенощной в Филаретовском храме.
В прошлом году ожидалось, что к зеленоградским прорубям придет около шести тысяч купальщиков (исходя из статистики прошлых лет), в итоге насчитали меньше.
Синоптики в крещенскую ночь предварительно прогнозируют максимум минус 5-10 градусов.
В прошлом году автобус №10 в крещенскую ночь работал до трех ночи — на нём можно уехать и от Черного, и от Школьного озер. Пока нет информации, продлят ли время работы автобуса в этом году.
Святую воду (освящённую крещенскую воду) будут раздавать: в Никольском храме (находится между 5 микрорайоном и МЖК) и храме Сергия Радонежского (16 микрорайон) — 18 и 19 января с 10:00 до 20:00, в храме Александра Невского (улица Александровка, напротив 14 микрорайона) — с 12:00 до 21:00. В Филаретовском храме (11 микрорайон) — с 11:00 до 22:00 18 января и с 9:00 до 21:00 19 января. В храме Георгия Победоносца (17 микрорайон) — 18 января и 19 января до 17:00.
Также воду освятят 19 января в православных молельных комнатах в зеленоградском роддоме — в 12:00, в больнице — в 14:00, и в хосписе — 18 и 19 января в 13:00.
Ёмкость для святой воды надо приносить с собой. По православным канонам, святую воду пьют натощак после утренней молитвы, но при тяжелой болезни и других особых обстоятельствах — в любое время.
Крещение наравне с Пасхой и Рождеством — один из самых древних христианских праздников. В Сочельник 18 января и в самый день празднования Крещения Господня 19 января Божественная литургия будет совершаться во всех храмах города. В Никольском, Филаретовском и Сергиевском храмах начало богослужения 19 января в 7:00, в храмах Георгия Победоносца и Александра Невского — в 9:00.
Утонуть в специально отведенных для погружения местах не дадут — на то и присутствие спасателей, полиции и «скорой». Для выхода на лед сделают настилы, рядом с водоемами поставят палатки с обогревом, организуют горячий чай. Но несколько простых правил стоит помнить, чтобы избежать проблем со здоровьем и травм. Перед погружением в ледяную воду категорически запрещен алкоголь — он вызовет резкий спазм сосудов.
Не рекомендуется купаться в проруби людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, заболеваниями почек, больным сахарным диабетом и беременным. С собой надо взять тапки или шерстяные носки, полотенце, сухую одежду, по желанию — резиновую шапочку. Если человек замерз, нельзя растирать его снегом. Надо доставить его в теплое место, одеть или накрыть теплым одеялом и дать теплое питье.
Смысл христианского праздника — не в купании, а в том, что Иисус принял Крещение. Другое название этого праздника — Богоявление. Так он называется потому, что Бог, единый в Троице, явил себя в трех ипостасях: Иисус крестился от Предтечи в реке Иордан, Святой Дух в виде голубя опустился на него с небес и прозвучал голос Отца. Так люди увидели, что Иисус не только человек, но и Бог.
В память об этом в церкви совершается чин освящения воды. Считается, что такая вода исцеляет и долго не портится. Купание в проруби — не церковный чин, а просто народная традиция. Русская православная церковь напоминает, что, вопреки распространенному мнению, грехи этим не смоешь.
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