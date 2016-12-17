Пока она просто лыжная — 16 декабря её опробовали спортсмены, любители и чиновники, вставшие на лыжи. Когда растает снег, по ней можно кататься на роликах, роликовых лыжах и просто бегать. Корреспонденты Zelenograd.ru побывали на открытии трассы.
Лыжня в лесу за Каштановой аллеей (за стоматологической поликлиникой) существовала давно, а два года назад зеленоградская администрация решила сделать там трассу для любителей лыж и тренировок спортсменов. В частности, для учащихся спортивной школы №111, где занимаются лыжными гонками и биатлоном.
А летом — для роллеров и любителей бега. Для этого устроили покрытие из асфальта и спецсмеси, состоящей из гранитной высевки, глины, песка и гашеной извести. Сначала задумали трассу длиной более семи километров, до Малино, но не получилось из-за проблем с её прохождением по землям Гослесфонда. Потом говорили о пяти километрах, в итоге осталось два. Ширина трассы — три метра. Трассу оборудовали навигацией — указателями наподобие дорожных — и фонарями.
Около стартовой (она же финишная) площадки построено здание с раздевалками и комнатой для подготовки лыж, туалеты, трибуны. Поставили скамейки и урны. В управе утверждают, что здесь будет и бесплатный доступ в интернет (пока нет). Вдоль трассы вырубили деревья — по сведениям столичных властей, они были сухими и аварийными, пересадили 128 молодых деревьев и кустарников, посадили рядом 66 деревьев и устроили цветники. При входе на территорию новой трассы поставили шлагбаум.
Планируют открыть в следующем году и пункт проката лыж. «Изучим рынок, будет ли пользоваться эта услуга спросом», сказал Zelenograd.ru руководитель окружной Дирекции природных территорий Владимир Рунов.
Трассу фактически построили в октябре, еще до снега, — кто-то успели покататься на роликовых лыжах. А до официального открытия её раскатывали ратраки.
Заказчиком строительства лыжероллерной трассы стал московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Проект и строительство обошлись в 69 миллионов рублей.
«Трасса хорошая для жителей, для любителей, для ветеранов спорта, но для профессионалов два километра — это слишком мало, — ранее поделился с Zelenograd.ru мнением тренер Евгений Вербицкий. — В Тюмени например, длина такого круга — 10,5 километров. Рельеф слабый, трасса равнинная, слишком легкая для подготовки спортсменов-лыжников — для них нужно больше подъемов и большей протяженности. Но в отсутствие альтернативы вполне можно кататься — в целом трасса нормальная, асфальт ровный».
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Хочется кататься после работы.
НА ЧТО ЕЩЁ потрачено 69 млн рублей? Какая вырубка? Какие "цветники"?? Они там что, цветы высаживали под зиму???
Какая именно вырубка - объяснение есть. Цветы - вы удивитесь, но да, их высаживают осенью и под зиму, бывает и такое. Кроме того, трассу начали делать до зимы.
Для интересующихся фонарями - они есть на фото. Кажется, не по всей трассе.
Как можно провести элементарный старт даже одного класса на двух км шириной 3 метра? Неизбежно на втором круге лидеры будут тащиться на хвосте или сбивать отстающих.
И где в это время будут кататься все остальные школьники всех остальных школ?
Она сделана для десятка лежебок, которым необходимо испражниться на входе и на выходе с этой долгоиграющей карусели в "целых 2 км"?
Тогда, действительно, без "трассы" вокруг фонтана на площади Юности не обойтись :(
Об одном прошу городскую администрацию, пожалуйста, защитите многочисленные пока участки леса с самодельной лыжней в 11-м, 14-м районах, за музыкальной школой, за МИЭТом. Люди сами все раскатают, главное, чтоб на пути не возникали, как грибы, постройки и заборы, которыми, как в осаде, уже окружен весь город.
Трасса для спортсменов - из спортшкол и взрослых секций - и для любителей. Наверное, им удобства "для десятка лежебок" совсем не помешают.
Правильнее будет так: «Любители и профессионально занимающиеся лыжами давно хотели иметь приспособленную трассу. Это уже БОЛЕЕ-МЕНЕЕ настоящая цивилизованная трасса».