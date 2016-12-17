Около стартовой (она же финишная) площадки построено здание с раздевалками и комнатой для подготовки лыж, туалеты, трибуны. Поставили скамейки и урны. В управе утверждают, что здесь будет и бесплатный доступ в интернет (пока нет). Вдоль трассы вырубили деревья — по сведениям столичных властей, они были сухими и аварийными, пересадили 128 молодых деревьев и кустарников, посадили рядом 66 деревьев и устроили цветники. При входе на территорию новой трассы поставили шлагбаум.

Планируют открыть в следующем году и пункт проката лыж. «Изучим рынок, будет ли пользоваться эта услуга спросом», сказал Zelenograd.ru руководитель окружной Дирекции природных территорий Владимир Рунов.