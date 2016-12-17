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В лесу за горбольницей открыли лыжероллерную трассу. Фото 17.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Пока она просто лыжная — 16 декабря её опробовали спортсмены, любители и чиновники, вставшие на лыжи. Когда растает снег, по ней можно кататься на роликах, роликовых лыжах и просто бегать. Корреспонденты Zelenograd.ru побывали на открытии трассы.

Первый заезд. «Не соревнуемся, просто обкатываем трассу»
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Вместе с народом прокатился глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

Лыжня в лесу за Каштановой аллеей (за стоматологической поликлиникой) существовала давно, а два года назад зеленоградская администрация решила сделать там трассу для любителей лыж и тренировок спортсменов. В частности, для учащихся спортивной школы №111, где занимаются лыжными гонками и биатлоном.

Лыжи готовы
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Ребята из спортшколы №111
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

А летом — для роллеров и любителей бега. Для этого устроили покрытие из асфальта и спецсмеси, состоящей из гранитной высевки, глины, песка и гашеной извести. Сначала задумали трассу длиной более семи километров, до Малино, но не получилось из-за проблем с её прохождением по землям Гослесфонда. Потом говорили о пяти километрах, в итоге осталось два. Ширина трассы — три метра. Трассу оборудовали навигацией — указателями наподобие дорожных — и фонарями.

Указатель и раздевалка
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Модульные туалеты пока закрыты, но скоро заработают, обещают в окружной Дирекции природных территорий. Синяя кабинка открыта
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

Около стартовой (она же финишная) площадки построено здание с раздевалками и комнатой для подготовки лыж, туалеты, трибуны. Поставили скамейки и урны. В управе утверждают, что здесь будет и бесплатный доступ в интернет (пока нет). Вдоль трассы вырубили деревья — по сведениям столичных властей, они были сухими и аварийными, пересадили 128 молодых деревьев и кустарников, посадили рядом 66 деревьев и устроили цветники. При входе на территорию новой трассы поставили шлагбаум.

Планируют открыть в следующем году и пункт проката лыж. «Изучим рынок, будет ли пользоваться эта услуга спросом», сказал Zelenograd.ru руководитель окружной Дирекции природных территорий Владимир Рунов.

Пока ждали задержавшееся московское руководство, подмерзли. Минус 13, высокая влажность
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

Трассу фактически построили в октябре, еще до снега, — кто-то успели покататься на роликовых лыжах. А до официального открытия её раскатывали ратраки.

Заказчиком строительства лыжероллерной трассы стал московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Проект и строительство обошлись в 69 миллионов рублей.

Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
К старту готов.
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Приветственное слово префекта: «Любители и профессионально занимающиеся лыжами давно хотели иметь более-менее приспособленную трассу. Это уже настоящая цивилизованная трасса».
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Пока лыжники делают первый круг, выступают мажоретки…
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
… и спортсменки
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru
«Сегодня прекрасная погода. Нынешняя зима перечеркивает наши понятия об изменении климата — кажется, он и не меняется вовсе. Шикарная традиционная зима, в такую зиму грех не заниматься спортом».
Фото: Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

«Трасса хорошая для жителей, для любителей, для ветеранов спорта, но для профессионалов два километра — это слишком мало, — ранее поделился с Zelenograd.ru мнением тренер Евгений Вербицкий. —  В Тюмени например, длина такого круга — 10,5 километров. Рельеф слабый, трасса равнинная, слишком легкая для подготовки спортсменов-лыжников — для них нужно больше подъемов и большей протяженности. Но в отсутствие альтернативы вполне можно кататься — в целом трасса нормальная, асфальт ровный».

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Обсуждение
Ляляка Московская
17 декабря
Здорово! Завтра сходим там покататься , опробуем :-) Кому мало 2км , - кто мешает ещё круг-другой сделать :-)) А в такую зиму , и правда , грех не кататься на лыжах.
Барри
18 декабря
Оформление толчка понравилось
Алекс Алексеев
18 декабря
Освещение есть?
Хочется кататься после работы.
Андрей Googmen
19 декабря
Вообще-то трасса существует уже как минимум года 3. Я там катаюсь. И она достаточно благоустроена и на ней проходят и соревнования и просто какие-то тренировки.
НА ЧТО ЕЩЁ потрачено 69 млн рублей? Какая вырубка? Какие "цветники"?? Они там что, цветы высаживали под зиму???
Андрей Googmen
19 декабря
Там что-то промелькнуло про "окупаемость". Я правильно понимаю. что теперь трассу сделают платной?
Майкл Маерс
19 декабря
Вообще-то трасса существует уже как минимум года 3. Я там катаюсь.
И я тоже там катаюсь,только не на лыжах,а на велике.С этой трассы выезжал на Щепкино болото.И по ходу наш депутат Смирнов только по бумажкам потратил 69 млн.рублей,а на самом деле поставил только сортир,а остальное на карман.
Елена Панасенко
19 декабря
Казалось бы, большая часть текста посвящена тому, что сделали и куда дели деньги. Вы буквы, простите, читаете? Из них только слово "сортир" складывается?
Какая именно вырубка - объяснение есть. Цветы - вы удивитесь, но да, их высаживают осенью и под зиму, бывает и такое. Кроме того, трассу начали делать до зимы.
Для интересующихся фонарями - они есть на фото. Кажется, не по всей трассе.
нейман ольга
19 декабря
Норма ГТО для школьников средних и старших классов - 5 км. Большинство взрослых людей выходят на лыжню (а тем более, едут покататься через весь город к вожделенной трассе) никак не за двумя километрами.

Как можно провести элементарный старт даже одного класса на двух км шириной 3 метра? Неизбежно на втором круге лидеры будут тащиться на хвосте или сбивать отстающих.
И где в это время будут кататься все остальные школьники всех остальных школ?
нейман ольга
19 декабря
Или трасса будет платной?
Она сделана для десятка лежебок, которым необходимо испражниться на входе и на выходе с этой долгоиграющей карусели в "целых 2 км"?
Тогда, действительно, без "трассы" вокруг фонтана на площади Юности не обойтись :(
нейман ольга
19 декабря
Катаюсь на лыжах в среднем раз в неделю, меньше 7-10 км и выходить не стоит. На оборудованную трассу за горбольницей вряд ли соберусь, неудобно добираться с лыжами (в общественном транспорте нехорошо, машину негде парковать, на лыжах по городским тротуарам нелепо).

Об одном прошу городскую администрацию, пожалуйста, защитите многочисленные пока участки леса с самодельной лыжней в 11-м, 14-м районах, за музыкальной школой, за МИЭТом. Люди сами все раскатают, главное, чтоб на пути не возникали, как грибы, постройки и заборы, которыми, как в осаде, уже окружен весь город.
Елена Панасенко
19 декабря
А при чем тут вообще школьники из школ? Ближайшая школа в 6 микрорайоне, и, разумеется, никто не повезет школьников на уроки физкультуры в лес за горбольницей даже из неё. У многих школ есть лес рядом. И вот еще секрет: даже при этом многие своих школьников "выкатывают" на школьных стадионах. А о комфорте на "общих стартах" на лесной лыжне или лыжне по стадиону (единственной в обоих случаях) никто вообще не парится. Если говорить о школьниках.

Трасса для спортсменов - из спортшкол и взрослых секций - и для любителей. Наверное, им удобства "для десятка лежебок" совсем не помешают.
Ляляка Московская
19 декабря
Вчера прокатились , уходили около 17 - 00 , фонари не горели.
Ляляка Московская
19 декабря
Катаюсь на лыжах в среднем раз в неделю, меньше 7-10 км и выходить не стоит. На оборудованную трассу за горбольницей вряд ли соберусь, неудобно добираться с лыжами (в общественном транспорте нехорошо, машину негде парковать, на лыжах по городским тротуарам нелепо).
Там есть небольшая парковка , подъехать можно со стороны стоматологической поликлиники.
Sr. Jois
19 декабря
Хорошая новость! Эх, прокачусь! Вот только грипп залечу...
Sr. Jois
19 декабря
Префект был немного не прав когда сказал: «Любители и профессионально занимающиеся лыжами давно хотели иметь БОЛЕЕ-МЕНЕЕ приспособленную трассу. Это уже настоящая цивилизованная трасса».

Правильнее будет так: «Любители и профессионально занимающиеся лыжами давно хотели иметь приспособленную трассу. Это уже БОЛЕЕ-МЕНЕЕ настоящая цивилизованная трасса».
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