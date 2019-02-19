«Ангстрем-Т»: десятки газов и кислот применяются в производстве

«Мы не скрываем, что это возможно, — пояснили в пресс-службе „Ангстрем-Т“, имея в виду аварийную остановку завода из-за отсутствия финансирования. — Как и любое полупроводниковое производство, „Ангстрем-Т“ является опасным предприятием, так как в процессе работы применяются несколько десятков наименований газов и кислот, в частности, серная кислота и хлор, которые опасны для здоровья человека».

Аварийная остановка завода может привести к определенным последствиям — чтобы этого избежать, оборудование нужно регулярно обслуживать, вкладывая в это средства. На каждом предприятии, где используются опасные вещества, в обязательном порядке прописаны специальные сценарии, на которые рассчитана система безопасности. Она работает на «Ангстрем-Т» в штатном режиме, заверили на заводе.

В случае отсутствия регулярного обслуживания может произойти незапланированная остановка или выход из строя оборудования. «Остановить отдельные единицы оборудования невозможно, так как микроэлектроника — это непрерывное производство. Оборудование может либо работать, либо быть законсервированным, но это невозможно, так как у предприятия уже подписаны контракты на поставку продукции и идёт ее изготовление» , — утверждают в «Ангстрем-Т».

В начале февраля завод сообщил, что начинает серийные поставки в Китай по контрактам на общую сумму около 2 миллиардов рублей, которые были подписаны в мае 2018 года. Опытные партии продукции, которые уже отправили заказчикам в 2018 году, успешно прошли все испытания. В марте «Ангстрем-Т» должен поставить 1000 пластин с чипами, на следующие месяцы есть предзаказ в 2500 пластин.