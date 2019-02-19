В январе зеленоградский завод по выпуску микросхем «Ангстрем-Т», оказавшийся на грани банкротства, предупредил о рисках техногенной катастрофы из-за опасных газов, которые используются в производстве. Предприятие предложило государству выделить 3,4 миллиарда рублей на его операционную деятельность в 2019 году, чтобы избежать консервации или аварийной остановки производства. В чём конкретно состоят риски — не уточнялось, но деньги были выделены. Zelenograd.ru попытался прояснить ситуацию.
«Мы не скрываем, что это возможно, — пояснили в пресс-службе „Ангстрем-Т“, имея в виду аварийную остановку завода из-за отсутствия финансирования. — Как и любое полупроводниковое производство, „Ангстрем-Т“ является опасным предприятием, так как в процессе работы применяются несколько десятков наименований газов и кислот, в частности, серная кислота и хлор, которые опасны для здоровья человека».
Аварийная остановка завода может привести к определенным последствиям — чтобы этого избежать, оборудование нужно регулярно обслуживать, вкладывая в это средства. На каждом предприятии, где используются опасные вещества, в обязательном порядке прописаны специальные сценарии, на которые рассчитана система безопасности. Она работает на «Ангстрем-Т» в штатном режиме, заверили на заводе.
В случае отсутствия регулярного обслуживания может произойти незапланированная остановка или выход из строя оборудования. «Остановить отдельные единицы оборудования невозможно, так как микроэлектроника — это непрерывное производство. Оборудование может либо работать, либо быть законсервированным, но это невозможно, так как у предприятия уже подписаны контракты на поставку продукции и идёт ее изготовление» , — утверждают в «Ангстрем-Т».
В начале февраля завод сообщил, что начинает серийные поставки в Китай по контрактам на общую сумму около 2 миллиардов рублей, которые были подписаны в мае 2018 года. Опытные партии продукции, которые уже отправили заказчикам в 2018 году, успешно прошли все испытания. В марте «Ангстрем-Т» должен поставить 1000 пластин с чипами, на следующие месяцы есть предзаказ в 2500 пластин.
Специальные газы используются на участке плазменных процессов, рассказывали на «Ангстрем-Т» во время специальной экскурсии по производству, устроенной для журналистов. За возможными утечками газов следит специальная система LSS, Life Security System. Их улавливают специальные сенсоры, и если происходит авария, срабатывает общезаводская сигнализация: в производственных помещениях загораются красные сигнальные лампы, гудит сирена, весь персонал должен покинуть чистую зону. Затем сюда придут специалисты со средствами химзащиты, найдут причину утечки и устранят её.
Известно, что чистые газы для производства — кислород, аргон, водород — поставляет компания Air Liquid. Её производственная площадка находится рядом с «Ангстремом-Т». Газы поступают по трубопроводам прямо в «газовое» крыло микроэлектронной фабрики, где проходят дополнительную очистку.
Газовые смеси, используемые в микроэлектронном производстве «Ангстрем-Т», действительно можно считать угрозой, подтверждает экс-глава зеленоградского завода «Ангстрем» Александр Довнар. Но предупреждения о риске аварии больше похожи на шантаж.
«Газовые смеси поставляются в баллонах, хранятся (должны, по крайней мере) в специальных шкафах, используются по авторизованным процедурам с применением технических мер, купирующих опасность, — поясняет он. — Надо постараться, чтобы нанести вред окружающим. Персонал должен быть отобран, обучен и аттестован, и должен строго соблюдать установленные правила. Если этого нет — тогда вопрос, кто в руководстве, и о его дееспособности по части управления предприятием».
Такие же или подобные газовые смеси применяются на других предприятиях Зеленограда, производящих микроэлектронику, отмечает собеседник Zelenograd.ru. Что касается газов, поступающих по трубе напрямую от соседнего предприятия Air Liquide — это азот, газ, выделенный из воздуха, не представляющий особой опасности вне закрытых помещений. «Если же на заводе произошло что-то, лишившее персонал возможности контролировать производственные процессы — непонятно, почему нет обращения в МЧС, а вместо этого нагнетаются страсти в масс-медиа», говорит Александр Довнар.
На любом полупроводниковом производстве есть набор довольно опасной химии и газов, и утечки могут произойти в любой момент — как на работающем предприятие, так и на законсервированном, добавляет директор по развитию технологий «Корпорации развития Зеленограда» Михаил Овсянников. Чтобы этого не допустить, существуют целые системы безопасности, а также процедуры контроля. Всё зависит от компетенции персонала и грамотной инженерной обвязки.
«Заявление их про „катастрофу“ — чушь, — считает Роман Арилин, сотрудник одного из предприятий микроэлектроники Зеленограда. — Если установка не потребляет газ, он просто не поступает из баллона. Во время „Дня энергетика“ или при ремонте все газы отключаются без всяких катастроф. Если нужно делать долговременную консервацию, то проблема носит экономический характер (нужно выполнить ряд работ), а не экологический».
Некоторые представители зеленоградского микроэлектронного сообщества высказывают сомнения, что «Ангстрем-Т» действительно выполняет большие заказы и внедряет новые технологии — возможно, это медийный «фасад», за которым ничего нет, в том числе и финансовых возможностей поддерживать производство. «Проект заведомо был убыточным, и всё закономерно пришло к дефолту, — высказывается Роман Арилин („Ангстрем-Т“ перешёл под контроль государства в январе 2019 года, не справившись с возвращением кредитов — Zelenograd.ru). — Надо признать это и искать, как передать завод в нормальные руки».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В феврале и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.