Уличная развлекательная площадка «Трендзона» в «Зеленопарке» — что внутри? 04.07.2022 ZELENOGRAD.RU

На парковке у «Зеленопарка» открылась «Трендзона» — бесплатное место для отдыха, работы, спорта и развлечений. Что будет на этой площадке решали читатели «Зеленоград.ру». Рассказываем и показываем, что из этого получилось.

«Трендзона» находится на парковке у входа В, надалеко от автобусной остановки. Площадка работает каждый день с 10 до 22 часов. Здесь есть почти всё, за что голосовали читатели «Зеленоград.ру»: летний кинотеатр, зона отдыха с пуфами, столы для пинг-понга, площадки для петанка, коворкинг, картинг, лавки с уличной едой. Правда, один из лидеров голосования — памп-трек — не появился. Вместо него поставили небольшую скейт-рампу. Кроме этого, здесь есть установили ещё площадку для снукбола — смеси футбола и бильярда.

Чтобы взять в аренду спортинвентарь, нужно скачать приложение «Зеленопарк». При регистрации на счёт поступит 50 приветственных баллов. Аренда любого инвентаря обойдётся в пять баллов. Также баллы можно зарабатывать за покупки в «Зеленопарке», за каждые 100 рублей в чеке начислится один балл (за покупки в «Ашане» — один балл за тысячу рублей в чеке от трех тысяч).

Из платных спортивных развлечений здесь только картинг. Семь минут езды стоят 500 рублей, 14 минут — 800, а 21 минут — 1100.

Здесь же проводятся бесплатные мероприятия. Например, занятие по растяжке от студии Lady Stretch, арома-класс, DJ-сет, урок по скейтингу, танцевальный флеш-моб и оpen-air вечеринка. Ознакомиться с афишей мероприятий и записаться на мастер-классы можно на сайте.

Скоро начнёт работать и летний кинотеатр. 8 июля покажут «Завтрак у Тиффани», 9 июля — «Дорогой Джон», а 10-го — «Монстр в Париже». Все кинопоказы начинаются в 20 часов.

Кинотеатр — это ещё и сцена. На сайте обещают, что здесь будут проводить концерты стендап-комики, музыканты, танцоры и другие таланты. А чтобы самому выступить в «Трендзоне», нужно заполнить анкету на сайте.

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За кинотеатром — фудкорт. Здесь, недалеко от лавок с уличной едой, расставлены высокие столы-бочки. Над ними развешены разноцветные флажки и лампочки. Правда, никакой защиты от погодных условий здесь не предусмотрено. Спрятаться от палящего солнца или дождя здесь можно разве что под небольшим навесом в зоне отдыха, под крышей кинотеатра или в небольшом коворкинге.

Лавок с едой и напитками здесь всего две. В одной из них — Ellex Coffee — пп-десерты и пп-пироги для перекуса и альтернативное молоко без сахара, сиропы с пониженным содержанием сахара без консервантов, а также широкий выбор напитков: лимонады, бамбл кофе, айс латте, классические кофейные напитки, чаи, сбитень. Маленький латте (350 мл) здесь обойдётся в 250 рублей, сбитень (450 мл) — в 200. Во второй лавке предлагают хот-доги (250-290 рублей), шаурму (260-300), различные закуски (100-320), пиво (150), сидр (200) и квас (100).

Рядом с фудкортом стоит коворкинг. Он сделан из обычного металлического морского контейнера. Внутри работает вайфай, есть розетки, два стола и табуретки.

Зона отдыха представляет собой площадку, покрытую искусственным газоном, с небольшим навесов и пуфами-мешками. Также, согласно плану, здесь должны быть шезлонги с зонтиками, однако их, по всей видимости, ещё не успели расставить.

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