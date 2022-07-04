Чтобы взять в аренду спортинвентарь, нужно скачать приложение «Зеленопарк». При регистрации на счёт поступит 50 приветственных баллов. Аренда любого инвентаря обойдётся в пять баллов. Также баллы можно зарабатывать за покупки в «Зеленопарке», за каждые 100 рублей в чеке начислится один балл (за покупки в «Ашане» — один балл за тысячу рублей в чеке от трех тысяч).

Из платных спортивных развлечений здесь только картинг. Семь минут езды стоят 500 рублей, 14 минут — 800, а 21 минут — 1100.