Интервал между автобусами до «Зеленопарка» из Крюково и Голубого будет составлять 30 минут, на десять минут больше. Это позволит торговому центру сохранить отдельные маршруты из каждого пункта.
В начале мая «Зеленопарк» объявил об объединении автобусов из Крюково и Голубого в единый маршрут. Автобус должен был заезжать к станции Крюково по пути из Голубого. Пассажиры были недовольны этими изменениями. Они говорили, что по утрам сотрудники «Зеленопарка» не будут вмещаться в автобус и опоздают на работу, в том числе из-за пробок в Голубом и Андреевке.
После этого в «Зеленопарке» изменили решение и оставили оба автобуса, но с увеличенными интервалами.
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