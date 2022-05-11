Интервал между автобусами до «Зеленопарка» из Крюково и Голубого будет составлять 30 минут, на десять минут больше. Это позволит торговому центру сохранить отдельные маршруты из каждого пункта.

В начале мая «Зеленопарк» объявил об объединении автобусов из Крюково и Голубого в единый маршрут. Автобус должен был заезжать к станции Крюково по пути из Голубого. Пассажиры были недовольны этими изменениями. Они говорили, что по утрам сотрудники «Зеленопарка» не будут вмещаться в автобус и опоздают на работу, в том числе из-за пробок в Голубом и Андреевке.

После этого в «Зеленопарке» изменили решение и оставили оба автобуса, но с увеличенными интервалами.