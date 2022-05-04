Автобусные маршруты до «Зеленопарка» из Крюково и Голубого объединили в единый маршрут. Автобус будет заезжать к станции Крюково по пути из Голубого и дальше поедет по по маршруту автобуса Крюково до «Зеленопарка». Обратно — сначала заедет в Крюково, потом поедет до Голубого.

Время работы маршрута с 8 до 23 часов (по времени прибытия в Крюково). Интервал каждые 20 минут.

Пассажиры маршрута недовольны. Они говорят, что по утрам сотрудники Зеленопарка не будут вмещаться в автобус и опоздают на работу, в том числе из-за пробок в Голубом и Андреевке.

В «Зеленопарке» не называют причину изменений, но приносят извинения за доставленные неудобства и надеются, что это временно.