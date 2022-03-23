Для начала нужно научить ребёнка пользоваться лифтом: понять, может ли он дотянуться до кнопки своего этажа; объяснить, как вызвать диспетчера и что сказать, если лифт застрянет. Также важно обеспечить связь с ребёнком: научить его пользоваться телефоном и убедиться, что он не забывает его дома.

Просто предупредить, что нельзя заходить в один лифт с незнакомцами независимо от пола и возраста, недостаточно. Важно рассказать ему и о других правилах. А также научить говорить «нет», определять «тревожные звоночки» (человек долго не уезжает; настаивает, чтобы вы зашли с ним в лифт; следует за вами) и поимённо перечислить тех, с кем можно заходить в один лифт.

Научите ребенка следующим правилам:

Ещё перед подъездом нужно убедиться в том, что рядом нет посторонних людей. Если за вами пытается зайти незнакомец, нужно пропустить его вперёд Зайдя в подъезд, стоит убедиться, что дверь за вами закрылась Стоя у лифта, нужно контролировать пространство вокруг вас. Лучше снять наушники и встать так, чтобы была видна зона подъезда и лифта Если вы заметили, что к вам приближается незнакомец, к нему нужно повернуться лицом. А лучше спуститься вниз или подняться в квартиру пешком. С посторонним лучше вообще не заговаривать, на все предложения отвечать вежливым отказом Если незнакомец уже зашёл в лифт, то из него нужно сразу же выйти. Можно сослаться на то, что забыли что-то дома или в почтовом ящике Если посторонний тоже не торопится уезжать, выйдите на улицу. Если есть возможность, попросите близких вас встретить Если лифты не работают, лучше попросить кого-нибудь встретить вас внизу. Если такой возможности нет, то нужно самостоятельно убедиться в том, что лестница хорошо освещена, и освободить руки Если вы растерялись и всё же оказались в лифте с незнакомцем, встаньте ближе к дверям и кнопкам, лицом к человеку. В случае опасности будьте готовы вызвать диспетчера Если человек в лифте начинает нападать, нужно постараться нажать на кнопку ближайшего этажа и дать отпор насильнику, насколько это возможно. При этом стоит трезво оценивать свои силы. Бессмысленно бросаться с кулаками на человека с ножом. Если ваш ребёнок достаточно взрослый, его можно обучить приёмам самообороны, приучить носить в кармане перцовый или газовый баллончик. Но все средства самообороны нужно опробовать заранее, научиться уверенно ими пользоваться Если кто-то зашёл в лифт при спуске, нужно оценить, исходит ли от него опасность. Если вы почувствовали запах алкоголя, заметили странный взгляд или поведение, то лучше выйти на ближайшем этаже

Всё это нужно не просто рассказать ребёнку и объяснить, почему так нужно делать, но и показать исполнение этих правил на своём примере. Научить детей не ездить в лифте с незнакомцами не получится, если самому регулярно демонстрировать обратное, считает Ольга Бочкова, психолог и основатель «Академии безопасности».