В зеленоградской полиции сразу заявили, что за последнее время не было ни одного обращения о приставаниях к детям или подозрительных личностях возле детских учреждений. Не поступали и ориентировки на розыск лиц, подозреваемых в педофилии.

«Пробив» номер автомобиля на одном из специализированных сайтов, корреспондент Zelenograd.ru дозвонился мужчине с листовки. Его зовут Дмитрий, он живет в Зеленограде.

Расстроенным голосом, но без тени агрессии или раздражения Дмитрий рассказал, что в последнее время ему постоянно звонят незнакомые люди с вопросом: «Это вы педофил?» — они тоже нашли его номер в интернете.

В соцсетях говорят, что это месть конкурентов по бизнесу, но сам Дмитрий не знает, кто мог так «пошутить». Дорогу он никому не переходил и в принципе добропорядочный зеленоградец. В итоге страдает его 12-летняя дочь. Она теперь не может ходить в школу из-за нападок одноклассников, второй день вынуждена сидеть дома. От машины тоже пришлось отказаться, чтобы кто-нибудь из прохожих, увидев номер из объявления, не разбил ее.

Во вторник, 14 ноября, мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске автора лживой листовки. Но он почти не верит, что всё скоро успокоится: интернет уже пестрит поддельной ориентировкой с его приметами.