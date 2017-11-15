Листовки с предупреждением о педофиле, якобы разгуливающем по Зеленограду, появились возле школ и детских садов. Их видели в 9-м и 11-м микрорайонах. Фотографии объявления распространяют в соцсетях и мессенджерах. Zelenograd.ru разыскал мужчину с листовки и выяснил, как ложная информация испортила жизнь ему и его семье.
«Родители! Будьте бдительны и внимательны! В городе объявился педофил, — написано в поддельной ориентировке. — Он выслеживает, когда дети остаются без внимания родителей около школ, детских садов и учебных заведений. Предупредите своих детей, племянников, соседских детей». Далее приводятся приметы мужчины, фотография и номер его автомобиля. Ни одного примера, доказывающего обвинение, в листовке нет.
В зеленоградской полиции сразу заявили, что за последнее время не было ни одного обращения о приставаниях к детям или подозрительных личностях возле детских учреждений. Не поступали и ориентировки на розыск лиц, подозреваемых в педофилии.
«Пробив» номер автомобиля на одном из специализированных сайтов, корреспондент Zelenograd.ru дозвонился мужчине с листовки. Его зовут Дмитрий, он живет в Зеленограде.
Расстроенным голосом, но без тени агрессии или раздражения Дмитрий рассказал, что в последнее время ему постоянно звонят незнакомые люди с вопросом: «Это вы педофил?» — они тоже нашли его номер в интернете.
В соцсетях говорят, что это месть конкурентов по бизнесу, но сам Дмитрий не знает, кто мог так «пошутить». Дорогу он никому не переходил и в принципе добропорядочный зеленоградец. В итоге страдает его 12-летняя дочь. Она теперь не может ходить в школу из-за нападок одноклассников, второй день вынуждена сидеть дома. От машины тоже пришлось отказаться, чтобы кто-нибудь из прохожих, увидев номер из объявления, не разбил ее.
Во вторник, 14 ноября, мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске автора лживой листовки. Но он почти не верит, что всё скоро успокоится: интернет уже пестрит поддельной ориентировкой с его приметами.
Подобные объявления, распространяемые в интернете или по городу, зачастую оказываются полностью ложными. Но бывает, действительно существует человек с такими-то приметами и даже разыскивается в связи с каким-то преступлением или исчезновением. Но после ряда перепостов первоначальная информация искажается до неузнаваемости.
Подобная история произошла в Зеленограде несколько месяцев назад, рассказал источник в правоохранительных органах. Полицейская ориентировка на розыск подозреваемого в убийстве, совершенном далеко от Зеленограда, превратилась в листовку, в которой предполагаемый убийца стал педофилом, а отдаленный район столицы — «нашим городом».
Настоящие полицейские ориентировки выглядят иначе. Текст четко структурированный, указаны конкретные обстоятельства, в связи с которыми разыскивается человек, и обязательно присутствуют телефоны полиции, по которым следует позвонить, если вы обладаете какой-либо информацией.
Прежде чем сделать репост или расклеивать подобные листовки, проверьте на достоверность: поищите по ключевым словам в интернете, обратитесь в дежурную часть полиции.
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