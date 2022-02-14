Полиция задержала мужчину, который приставал к девочке, зашел с ней в лифт, потом пытался войти в квартиру. Соседей оповестила мама девочки в чате корпуса 2306Б.

«Соседи, будьте бдительны! Сегодня за моей дочерью в лифт проследовал мужчина и вёл ее до квартиры, приставал, еду просил. Слава богу муж был дома», — написала женщина.

Она обратилась к своим соседям с призывом провести беседы с детьми, чтобы они были осторожны при пользовании лифтом. По ее словам, чужак зашел в подъезд, когда консьержа не было на месте (был на обходе). Мужчину пустил в дом другой ребенок, видимо, случайно. А девочка села с ним в лифт.

О задержанном ничего неизвестно. В дежурной части УВД отказались сообщать детали происшествия — редакция «Зеленоград.ру» отправит официальный запрос. Соседи видели из окна, как полиция «скрутила мужика».

Работу консьержей с 2012 года полностью оплачивают собственники жилья. Отмену субсидирования объяснили установкой видеокамер в подъездах. Сложно сказать, что эффективнее. Так, недавно сообщалось о том, что в 20 микрорайоне охранник сообщил в полицию о подозрительных гражданах. Как выяснилось, они раскладывали наркотики по дому. С другой стороны, некоторые камеры в подъездах оказываются муляжами.