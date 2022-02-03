В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых — местных жителей 32 и 33 лет, один из которых ранее судим. Во время обыска в квартире одного из них нашли еще 28 свертков с неизвестным веществом, массой более 55 граммов. Экспертиза показала, что во всех найденных свертках находится наркотик метилэфедрон. Ещё в квартире нашли бездымный порох промышленного изготовления.

По предварительной версии, наркотик был приобретен и расфасован для дальнейшего распространения на территории Зеленограда. Следствие возбудило несколько уголовных дел о покушении на сбыт наркотиков и незаконное хранение взрывчатых веществ. Оба фигуранта взяты под стражу.