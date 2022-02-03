Охранник жилого дома вызвал полицию, заметив подозрительных людей. Оказалось, они раскладывали по дому наркотики 03.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Охранник жилого дома в 20 микрорайоне, просматривая записи с камер наблюдения, заметил двоих мужчин, которые подозрительно себя вели, и вызвал полицию. Полицейские обнаружили за мусоропроводом закладку с наркотиками, а потом ещё восемь свертков в разных местах дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых — местных жителей 32 и 33 лет, один из которых ранее судим. Во время обыска в квартире одного из них нашли еще 28 свертков с неизвестным веществом, массой более 55 граммов. Экспертиза показала, что во всех найденных свертках находится наркотик метилэфедрон. Ещё в квартире нашли бездымный порох промышленного изготовления.

По предварительной версии, наркотик был приобретен и расфасован для дальнейшего распространения на территории Зеленограда. Следствие возбудило несколько уголовных дел о покушении на сбыт наркотиков и незаконное хранение взрывчатых веществ. Оба фигуранта взяты под стражу.

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Оплачивать работу охранников (консьержей) в жилых домах должны сами жители по собственной инициативе. До 2012 года мэрия субсидировала оплату консьержей — во многих подъездах для них построили специальные помещения, причем не удосужившись зарегистрировать их в БТИ и согласовать в Жилинспекции. Потом финансирование прекратилось — решили, что видеокамеры в подъездах вполне могут их заменить. В итоге будки консьержей пустуют, управляющие компании иногда сносят их по предписанию Жилинспекции.

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Метки:
происшествия, микрорайон 20, наркотики, консьержи
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