Комнату консьержки демонтировали в корпусе 456 по требованию Мосжилинспекции. Постройку на первом этаже признали самовольной, плюс внутри неё оказалась батарея, отапливающая подъезд. Три года назад префект поручил снести все неработающие помещения для консьержек, но этого до сих пор не сделали.

В комнате также был туалет и умывальник.