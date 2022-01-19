«Жилищник» снес помещение для консьержки в 4-м микрорайоне с туалетом и батареей. Но все неработающие вахты собирались снести ещё три года назад 19.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Комнату консьержки демонтировали в корпусе 456 по требованию Мосжилинспекции. Постройку на первом этаже признали самовольной, плюс внутри неё оказалась батарея, отапливающая подъезд. Три года назад префект поручил снести все неработающие помещения для консьержек, но этого до сих пор не сделали.

В комнате также был туалет и умывальник.

Мосжилинспекция обязала управляющую организацию привести подъезд в проектное состояние, а именно демонтировать помещение консьержки и всё, что в нём находится, сообщает мэрия. Сидела ли там сама консьержка, не говорится.

В 2019 году префект Анатолий Смирнов поручил управам проверить все неработающие консьержные в жилых домах и убрать неработающие. Поводом стал пожар — такое помещение сгорело в корпусе 1116. Тогда это решение поддержал 51% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе. Как выполнялось это поручение, неизвестно — каких-либо отчетов или информации по этому поводу префектура или управы публично не предоставляли. По сообщению наших читателей неработающие помещения консьержей до сих остаются.

Читайте также
Все пустующие «будки» консьержей в зеленоградских домах решили снести. Это вообще нормально?

С 1999 по 2012 год московские власти выделяли субсидии на оплату работы консьержек, а жители доплачивали за их круглосуточное присутствие в подъезде. С 2012-го финансирование прекратилось — власти посчитали, что вахтеров заменят видеокамеры. Сейчас консьержки — исключительно инициатива и финансы жителей. Статус помещений для них тоже под вопросом: в одних домах (в Зеленограде их мало) они запроектированы при строительстве дома, в других — нет. В первом случае вопросов нет. А во втором — устройство «будки» со всеми удобствами означает фактически переустройство и перепланировку общедомового имущества. Это надо согласовывать с собственниками и с Мосжилинспекцией.

Напишите нам, если в вашем доме есть неработающее помещение для консьержей: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, жилищник, консьержи, Корпус 456
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ночной полет по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами. Съемка с дрона — смотрите красивое видео Жизнь
«Жилищник» снес помещение для консьержки в 4-м микрорайоне с туалетом и батареей. Но все неработающие вахты собирались снести ещё три года назад Истории
Команда учеников из школы 1528 делает онлайн-кадровое агентство для программистов, где работодателям не нужно проверять кандидатов Истории
Новым резидентом зеленоградской особой зоны стала компания «Изокарб» — производитель дыхательных тестов для диагностики Хайтек
Семь важных новостей о коронавирусе в Москве: в поликлиники без записи, упрощенные больничные, сокращение карантина Истории
Биосенсор для определения плесневых токсинов в вине создали ученые МИЭТа вместе с коллегами из-за рубежа Хайтек
Женский футбол в Зеленограде. Какие футбольные команды и секции принимают девочек и женщин Гид
Пожилой человек погиб в пожаре из-за курения в постели. Это третий такой случай за месяц Новости
Магазин-дискаунтер «ПродСкладЪ» открывается в Зеленограде. Идет набор продавцов Реклама
Учитель химии и биологии школы 1557 Евгений Валерьевич Шимков умер на 40-м году жизни Новости
59 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Новый бассейн для свободного плавания и занятий появился в Зеленограде. Очень подробный рассказ об условиях Партнерский материал
Рабочие «Жилищника» красят подъезд в мороз. И оправдываются приказом «сверху». Не надо так Истории
Школу в Голубом планируют построить уже к концу 2023 года. На работы выделили более полутора миллиардов рублей Новости
Стройте баню или дом — фундамент в подарок! Реклама
«Теперь микрохирургия глаза доступна без поездок в Москву». Операции, исследования и лечение проводит новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» Партнерский материал
История деревни Голубое и что все-таки значит её название Истории
Свободные места для парковки во дворе 9-го микрорайона будет искать «искусственный интеллект» Истории
Всё о Крещенских купаниях 18 и 19 января: проруби, святая вода, богослужения и как не заболеть Гид
450 человек эвакуировали из зеленоградского колледжа из-за пожара Новости
Переплату за отопление сразу за пять лет вернул «Жилищник» нескольким жителям 3 и 4 микрорайонов. Помогли грамотный юрист и понимающий судья. И вы тоже можете попробовать Истории
Три ребра сломал мужчина, врезавшись в дерево на тюбинге в 12-м микрорайоне. Прокурор предупреждал чиновников, чтобы следили за безопасностью Истории
Выделенная полоса для автобусов на односторонней Советской улице появится 22 января Новости
Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня». 15 января на старой лыжероллерной трассе (Каштановая аллея) Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру