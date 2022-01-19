Комнату консьержки демонтировали в корпусе 456 по требованию Мосжилинспекции. Постройку на первом этаже признали самовольной, плюс внутри неё оказалась батарея, отапливающая подъезд. Три года назад префект поручил снести все неработающие помещения для консьержек, но этого до сих пор не сделали.
В комнате также был туалет и умывальник.
Мосжилинспекция обязала управляющую организацию привести подъезд в проектное состояние, а именно демонтировать помещение консьержки и всё, что в нём находится, сообщает мэрия. Сидела ли там сама консьержка, не говорится.
В 2019 году префект Анатолий Смирнов поручил управам проверить все неработающие консьержные в жилых домах и убрать неработающие. Поводом стал пожар — такое помещение сгорело в корпусе 1116. Тогда это решение поддержал 51% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе. Как выполнялось это поручение, неизвестно — каких-либо отчетов или информации по этому поводу префектура или управы публично не предоставляли. По сообщению наших читателей неработающие помещения консьержей до сих остаются.
С 1999 по 2012 год московские власти выделяли субсидии на оплату работы консьержек, а жители доплачивали за их круглосуточное присутствие в подъезде. С 2012-го финансирование прекратилось — власти посчитали, что вахтеров заменят видеокамеры. Сейчас консьержки — исключительно инициатива и финансы жителей. Статус помещений для них тоже под вопросом: в одних домах (в Зеленограде их мало) они запроектированы при строительстве дома, в других — нет. В первом случае вопросов нет. А во втором — устройство «будки» со всеми удобствами означает фактически переустройство и перепланировку общедомового имущества. Это надо согласовывать с собственниками и с Мосжилинспекцией.
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