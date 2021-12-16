Квартиру, в которой употребляли наркотики, нашли полицейские в 4 микрорайоне. Наркоманам грозит административное наказание, а хозяйке квартиры — уголовное 16.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Наркополицейские и участковые по районам Матушкино и Савелки нашли квартиру, в которой регулярно употребляли наркотики. И если самим наркоманам грозит лишь административное наказание, то хозяйке квартиры — уголовное. Против неё возбудили дело об организации притона.

Как говорится в сообщении УВД, в результате обыска квартиры в одном из домов четвертого микрорайона обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о том, что в помещении употреблялись запрещенные средства и вещества — два шприца, металлическая ложка, и 20 полимерных и стеклянных трубочек.

Хозяйкой квартиры оказалась 34-летняя приезжая (была ли квартира у неё в собственности, или она её снимала, не уточняется). По данным полицейских, она предоставляла свое жилье троим зеленоградцам для употребления наркотиков. Как пояснили в пресс-службе УВД, на наркоманов будет наложено административное взыскание (статья 6.9 КоАП РФ). Какое именно — штраф, принудительные работы, принудительное лечение — определит дознаватель. А вот хозяйке грозит уголовное наказание за «систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств» (статья 232 УК РФ), сейчас она отпущена под подписку о невыезде.

Общее число ликвидированных наркопритонов в нашем городе в пресс-службе назвать затруднились, отметив только, что их «немного».

В УВД также напомнили, что бороться с наркоманией и притонодержательством нужно всем миром. Если вы подозреваете, что в вашем доме появился притон, сообщите в полицию или участковому уполномоченному. Телефон своего участкового можно найти здесь.

Также обязательно свяжитесь с полицией или участковым, если видите людей под воздействием наркотиков у вас в доме — на лестничной клетке, в лифтовом холле, на лавочке у подъезда, либо следы их пребывания — использованные шприцы, ампулы и т. д.

И если человеку плохо, даже если он наркоман, не забудьте вызвать скорую.

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Метки:
микрорайон 4, наркотики, притон
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