Почему зависимость — это болезнь, а не лень и распущенность

Проблема алкогольной и наркотической зависимости ближе, чем кажется — больше 85% трудоспособных граждан России употребляют алкоголь, а больше половины опрошенных от 18 до 23 лет делают это каждую неделю. Наркотики употребляют 3,5%, считают эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». От алкоголя и наркотиков в стране каждый год погибает около миллиона человек.

Зависимость от алкоголя или наркотиков — это тяжёлое хроническое заболевание, которое нельзя побороть самостоятельно, «взяв себя в руки». Поэтому бессмысленно винить себя или других зависимых в отсутствии силы воли. При алкоголизме и наркомании нарушается работа мозга: человек перестаёт получать удовольствие от простых прогулок, общения с людьми. Единственным, что провоцирует выброс нейромедиаторов, которые отвечают за радость, становится алкоголь или наркотики, рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник зеленоградского наркодиспансера.

«Должно пройти до трёх лет, чтобы работа мозга наладилась. Это такое внутреннее состояние, а никому рассказать об этом не можешь. Человек теряет социализацию. С ним никто не общается. Он уже давно поссорился со всеми родственниками», — добавил консультант мотивационного кабинета.

Большую роль в развитии алкоголизма играет также феномен тяги: чем больше человек пьёт, тем больше алкоголя его организм требует, при этом интервал между приёмами сокращается. И самостоятельно тягу побороть очень трудно: человеку так плохо в трезвости, что он хватается за первую рюмку и с каждым разом пьёт всё больше.

«Алкоголь на организм [зависимого] уже действует не так как раньше. Если раньше доставлял просто удовольствие, повышал настроение, то с годами он уже не вызывает таких радостных ощущений: человек впадает в агрессию», — объяснил консультант.