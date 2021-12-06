Группы анонимных алкоголиков и наркоманов — сообщества людей, которые хотят бросить пить и употреблять наркотики. Есть они и в Зеленограде. Рассказываем, как сами зависимые и их близкие могут попасть на эти встречи.
Проблема алкогольной и наркотической зависимости ближе, чем кажется — больше 85% трудоспособных граждан России употребляют алкоголь, а больше половины опрошенных от 18 до 23 лет делают это каждую неделю. Наркотики употребляют 3,5%, считают эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». От алкоголя и наркотиков в стране каждый год погибает около миллиона человек.
Зависимость от алкоголя или наркотиков — это тяжёлое хроническое заболевание, которое нельзя побороть самостоятельно, «взяв себя в руки». Поэтому бессмысленно винить себя или других зависимых в отсутствии силы воли. При алкоголизме и наркомании нарушается работа мозга: человек перестаёт получать удовольствие от простых прогулок, общения с людьми. Единственным, что провоцирует выброс нейромедиаторов, которые отвечают за радость, становится алкоголь или наркотики, рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник зеленоградского наркодиспансера.
«Должно пройти до трёх лет, чтобы работа мозга наладилась. Это такое внутреннее состояние, а никому рассказать об этом не можешь. Человек теряет социализацию. С ним никто не общается. Он уже давно поссорился со всеми родственниками», — добавил консультант мотивационного кабинета.
Большую роль в развитии алкоголизма играет также феномен тяги: чем больше человек пьёт, тем больше алкоголя его организм требует, при этом интервал между приёмами сокращается. И самостоятельно тягу побороть очень трудно: человеку так плохо в трезвости, что он хватается за первую рюмку и с каждым разом пьёт всё больше.
«Алкоголь на организм [зависимого] уже действует не так как раньше. Если раньше доставлял просто удовольствие, повышал настроение, то с годами он уже не вызывает таких радостных ощущений: человек впадает в агрессию», — объяснил консультант.
Любая зависимость проявляет себя тем, что мешает человеку вести полноценную жизнь: он теряет работу, друзей, отношения. Как правило, сам зависимый и его близкие замечают развитие патологического состояния: на работе появляются прогулы, человек становится раздражительным, агрессивным, развивается одержимость алкоголем или другими веществами.
«Я в гости не пойду, если там нет алкоголя», — так описал мысли алкоголика сотрудник наркодиспансера: «Понятно, что его уже не интересуют духовные ценности общения. Ему всё равно с кем общаться, главное, чтобы был алкоголь».
АА — это содружество, которое объединяет людей разного пола, возраста, национальности социального статуса, религиозных и политических убеждений. Чтобы вступить в него, не нужно платить никаких взносов. Единственное условия вступления в группу — желание бросить пить.
На собраниях Анонимных Алкоголиков зависимые делятся своим опытом, поддерживают друг друга. В группе каждый сможет найти себе наставника из числа тех, кто уже достиг успеха в борьбе с алкоголизмом. Вступив в сообщество АА, зависимые социализируются, понимают, что не одиноки в борьбе с этой тяжёлой хронической болезнью.
Первые три месяца рекомендуют посещать группы ежедневно. Именно первые 90 дней трезвости самые тяжёлые, рассказал «Зеленоград.ру» консультант мотивационного кабинета при зеленоградском наркологическом диспансере. Зависимый уже не может испытывать положительные эмоции без воздействия химических веществ, такая жизнь становится для него невыносима, он выпивает всего одну рюмку или бокал и уже не может остановиться. А чем больше человек выпьет, тем большую дозу организм потребует в следующий раз. Встречи в АА как раз помогают прервать этот круг, сдерживать себя день за днём, учат воспринимать мир по-новому.
Несмотря на то что на собраниях много говорят о боге, АА не связан ни с какой религиозной организацией. «Большинство членов АА считает, что они смогли покончить с алкоголизмом благодаря силе более могущественной, чем их сила воли. Однако каждый понимает под этой силой что-то свое. Одни понимают под ней бога, другие — помощь групповых собраний, кто-то еще вообще ни во что подобное не верит. В АА есть место для всех оттенков веры или неверия» , — сказано на сайте организации.
АА базируется на программе «12 шагов»:
- Мы признали своё бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой
- Пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие
- Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь богу, как мы его понимали
- Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения
- Признали перед богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений
- Полностью подготовили себя к тому, чтобы бог избавил нас от всех наших недостатков
- Смиренно просили его исправить наши изъяны
- Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними
- Лично возмещали причинённый этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
- Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это
- Стремились путём молитвы и размышления углубить соприкосновение с богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого
- Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах
В Зеленограде и Алабушево работают четыре группы Анонимных Алкоголиков:
- «Городок». Адрес: наркологический диспансер №10, улица Академика Валиева, 8с1, помещение для анонимных сообществ. Расписание: вторник, четверг, суббота: 19:00 — 21:00, воскресенье: 12:00 — 14:30. Открытые собрания в последнюю субботу месяца
- «На Филаретовской». Адрес: Филаретовская улица, 3, застеклённая терраса напротив входа в храм. Расписание: вторник, четверг, суббота: 19:15 — 21:00. Открытые собрания каждую субботу.
- «Экипаж» (вход только по QR-кодам). Адрес: корпус 145, подъезд 1, 1 этаж, дверь слева. Домофон: 090#698. Расписание: понедельник, среда, пятница: 19:00 — 21:00. Открытые собрания каждую пятницу
- «Горизонт». Адрес: посёлок Алабушево, дом 3А, «Трапезная» на территории Алабушевского храма. Расписание: воскресенье: 19:00 — 21:00. Открытые собрания в последнее воскресенье месяца
Такие же группы организованы во всех районах Москвы и в интернете по зуму или скайпу. Посещение собраний не налагает никаких обязательств, никто не ведёт учёта посещаемости: в любом момент можно сменить группу или совсем перестать ходить. Посещать собрания разных групп тоже можно.
В каждой группе проходят открытые собрания. На них могут прийти все желающие. В такие дни можно прийти на встречу со своей семьёй.
АН работает по тем же принципам, что и АА: анонимность, программа 12 шагов, наставничество, ежедневные встречи. Члены групп Анонимных Наркоманов также не платят взносов за посещение встреч, на них не налагаются никакие обязательства, посещение не контролируется.
В Зеленограде и Андреевке открыты три группы:
- «Спутник». Адрес: наркодиспансер №10, улица Академика Валиева, 8с1, помещение для анонимных сообществ. Расписание: понедельник, среда, пятница: 20.00 — 21.15, суббота: 16:00 — 17:15. Открытые собрания в четвёртый четверг месяца
- «Зелек». Адрес: Филаретовская улица, 3, застеклённая терраса напротив входа в храм. Расписание: понедельник: 18:30 — 19:45, пятница 19:00 — 20:15
- «Космос». Адрес: посёлок Андреевка, Староандреевская улица, 73. Расписание: вторник, четверг: 20:00 — 21:15. Открытые собрания в первый вторник месяца
На встречи приходят самые разные люди: от подростков до пожилых, рассказал «Зеленоград.ру» представитель «Зелека» Михаил. Обычно на собраниях присутствуют 10-12 человек, но помещения могут вместить до 30.
«Срывы случаются. По моему мнению даже часто. Здесь никто от этого не застрахован. Но это ещё раз убеждает этих людей отнестись посерьёзнее к выздоровлению, программе, выполнению всех рекомендаций», — добавил он. По его словам, иногда люди не возвращаются в группы. Но чаще всего те, кто уже познал трезвую жизнь, после срыва снова приходят на встречи и начинают серьёзнее относиться к выздоровлению.
DAA — это сообщество выздоровевших или выздоравливающих от любой химической зависимости. В него может вступить любой, кто хочет прекратить принимать вещества, изменяющие сознание. Сообщество химически зависимых финансируется только за счёт добровольных взносов и применяет программу 12 шагов.
Собрания в Зеленограде проходят на территории Филаретовского храма по воскресеньям, начинаются в 19:00. Все они открытые.
Ал-Анон — это анонимное содружество родственников и друзей алкоголиков, которые помогают друг другу справиться с отчаянием от зависимости близких людей. На собрания Ал-Анона также могут приходить и родственники наркоманов. «К тому же, редко бывает, что у человека нет родственников алкоголиков», — добавила представительница зеленоградской группы «Озарение» София.
Собрания в «Озарении» проходят также, как и в других анонимных сообществах: участники читают литературу, обсуждают её, делятся своим опытом, чувствами и переживаниями. Правила всё те же: никто никого не контролирует и не осуждает. «Мы свободны в выборе, мы можем опоздать на группу или уйти с нее, если нам что-то не нравится», — рассказала София.
Встречи проходят на террасе Филаретовского храма по воскресеньям в 17:00 и в «Трапезной» Алабушевского храма по средам в 19:00. Другие группы собираются онлайн и в других районах Москвы.
Сообщество самопомощи ВДА помогает взрослым людям, чьи родители страдали от самых разных зависимостей. Бесплатные анонимные встречи «Взрослых детей» проходят по средам в 19:00 на террасе Филаретовского храма и по воскресеньям в то же время в помещении для анонимных сообществ наркологического диспансера №10.
Программу выздоровления ВДА взяла у Анонимных Алкоголиков и адаптировала под себя. Это всё те же 12 шагов.
Анонимные сообщества — это действенный, но всё же дополнительный ресурс в борьбе с зависимостью. Вступает в них лишь небольшая часть зависимых. Большинство проходит лечение под наблюдением врачей.
Чтобы обратиться за квалифицированной помощью, нужно с паспортом и полисом подойти к психиатру-наркологу в наркологическом диспансере по адресу улица Академика Валиева, дом 8, строение 1.