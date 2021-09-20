Пушкинская карта — это платёжная карта, которую может оформить каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Её номинал — три тысячи рублей, которые можно потратить до конца года на посещение культурных мероприятий. Рассказываем, где в Зеленограде и окрестностях принимают Пушкинскую карту и какие ближайшие мероприятия ей можно оплатить. Это справочный материал, он будет дополняться.
Музей Зеленограда находится в доме 11В на улице Гоголя. По Пушкинской карте здесь можно посетить постоянную экспозицию или временную выставку.
С 1 сентября по 12 декабря в музее проходит выставка «В ином ракурсе», которая рассказывает о творческой деятельности известных зеленоградцев, таких как Игорь Покровский, Юрий Свердловский, Иммануэль Маршак и Эдисон Дашков. Стоимость билета для взрослых — 40 рублей, для детей — 20, для других льготников вход бесплатный.
Постоянная экспозиция музея познакомит с историей возведения нашего города, расскажет о битве с немецко-фашистскими захватчиками на территории современного Зеленограда, представит археологические находки и письменные источники, охватывающие период с древнейших времен до начала ХХ века. В отдельном зале посетители увидят военно-исторические миниатюры. Взрослый билет обойдётся в 220 рублей, детский — в 110, а льготный достанется бесплатно.
В выставочном зале в 14 микрорайоне регулярно проходят выставки различных музеев, а также российских и зарубежных художников. Посещение одной выставки для взрослых стоит 200 рублей, для детей — 100, для льготников вход бесплатный.
На интерактивной выставке «Информация к размышлению» посетители увидят носители информации, узнают их историю и познакомятся с принципами получения, обработки, передачи и защиты данных. Она проходит с 1 сентября до 31 декабря.
«Творческий лицей» находится в корпусе 813. Это экспериментальный центр социальной адаптации и творческого развития детей и подростков. Здесь работают кружки и клубы по йоге, танцам, английскому языку и другим направлениям, проходят фестивали, выставки, концерты. Билет на любое мероприятие стоит 600 рублей.
25 сентября на концерте «Со мною вот что происходит» выступят воспитанники двух зеленоградских вокальных студий с песнями легендарного советского и российского композитора Микаэла Таривердиева на стихи Цветаевой, Евтушенко и Ахмадулиной.
В этот же день на творческом вечере «А любовь остаётся жить», посвящённому поэту-песеннику Сергею Островому, зрители познакомятся с биографией и произведениями поэта. Ведущим вечера станет член Союза журналистов и Союза писателей России Дмитрий Казюлин.
15 октября вы сможете посетить интерактивную программу с элементами обряда, которую подготовила этностудия русской музыки «Посолонь» к Всемирному дню хлеба. Участники студии исполнят осенние заклички, покосные и жнивные песни, хороводы и плясовые разных областей России, прочитают стихи, а также сыграют на гуслях и домре.
16 октября «Творческий лицей» приглашает любителей поэзии посетить творческий вечер «Мне белый день чернее ночи». На нём зрители услышат стихотворения Марины Цветаевой, познакомятся с биографией поэтессы и откроют для себя малоизвестные факты из её жизни. Ведущий — Дмитрий Казюлин.
26 сентября, 12:00 — мюзикл «Золушка» в постановке театра Владимира Назарова. Цена: 700—1200 рублей.
28 сентября, 19:00 — юмористическая шоу-программа Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова «Ваши пельмени». Цена: 1800—3600 рублей.
6 октября, 19:00 — концерт Хабиба «Хиты». Цена: 1500—3500 рублей.
10 октября, 18:00 — концерт вокальной группы Viva. Цена: 800—2200 рублей.
15 октября, 19:00 — презентация альбома «Всё будет» группы «Сурганова и оркестр». Цена: 1800—4200 рублей.
23 октября, 18:00 — спектакль «У каждого свои недостатки». В главных ролях: Константин Юшкевич, Евгения Дмитриева и Александр Феклистов. Цена: 1200—3000.
24 октября, 12:00 — «Великие концерты» Московского государственного симфонического оркестра. В театральном зале культурного центра прозвучит Концерт №2 и концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. Цена: 350—700 рублей.
Музей П. И. Чайковского находится в доме, в котором тот прожил свои последние полтора года. Здесь сохранилась бытовая обстановка и архив великого композитора. Пушкинской картой можно оплатить единый билет, который позволит прогуляться по парку, осмотреть постоянную экспозицию музея и временные выставки. Взрослый билет стоит 650 рублей, льготный — 450. Музей работает с 10:00 до 18:00 по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям и с 10:00 до 19:00 по пятницам. Касса закрывается в 17:00, в пятницу — в 18:00.
26 сентября в 17:00 здесь выступит камерный оркестр Musica Viva. В программе концерта произведения Хоржевского, Чайковского, Мусорского, Глазунова и Шостаковича. Цена за билет варьируется от 1100 до 1200 рублей.
22 октября в 18:00 в музее-заповеднике состоится юбилейный концерт Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова. Цена билета: 1100 — 1200 рублей.
Пушкинская карта оформляется онлайн. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и Google Play, войти в него с помощью логина и пароля от личного кабинета на Госуслугах и подтвердить выпуск карты. В приложении написано, что выпуск карты обычно занимает 15 минут, однако это может занять больше времени.
Получить пластиковую карту можно в отделении «Почта-банка», предъявив паспорт и СНИЛС. Делать это не обязательно, но виртуальной картой вы не сможете оплатить билеты в кассах.
Афиша мероприятий, которые можно оплатить этой картой, есть на сайте Культура.рф и в приложении «Госуслуги. Культура». Но на карте в приложении отмечены не все точки, где принимают Пушкинские карты, а на сайте не отображаются некоторые мероприятия. Так что, если вы хотите посетить определённый спектакль, концерт, музей или выставку, но не нашли его на сайте, воспользуйтесь поиском ещё раз, но уже в приложении.