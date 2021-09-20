Музей Зеленограда

Музей Зеленограда находится в доме 11В на улице Гоголя. По Пушкинской карте здесь можно посетить постоянную экспозицию или временную выставку.

С 1 сентября по 12 декабря в музее проходит выставка «В ином ракурсе», которая рассказывает о творческой деятельности известных зеленоградцев, таких как Игорь Покровский, Юрий Свердловский, Иммануэль Маршак и Эдисон Дашков. Стоимость билета для взрослых — 40 рублей, для детей — 20, для других льготников вход бесплатный.

Постоянная экспозиция музея познакомит с историей возведения нашего города, расскажет о битве с немецко-фашистскими захватчиками на территории современного Зеленограда, представит археологические находки и письменные источники, охватывающие период с древнейших времен до начала ХХ века. В отдельном зале посетители увидят военно-исторические миниатюры. Взрослый билет обойдётся в 220 рублей, детский — в 110, а льготный достанется бесплатно.