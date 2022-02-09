С февраля Пушкинской картой можно оплатить билеты в кино на некоторые российские фильмы и ретроспективные показы классики. Теперь на каждой карте доступны дополнительные 2000 рублей на кино.

В Зеленограде к программе подключены кинотеатры сетей «Каро» и «Синема парк» в «Иридиуме и «Зеленопарке».

Сейчас по Пушкинской карте доступны билеты на фильмы «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Три богатыря и конь на троне» и «Мария. Спасти Москву».