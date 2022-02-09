С февраля Пушкинской картой можно оплатить билеты в кино на некоторые российские фильмы и ретроспективные показы классики. Теперь на каждой карте доступны дополнительные 2000 рублей на кино.
В Зеленограде к программе подключены кинотеатры сетей «Каро» и «Синема парк» в «Иридиуме и «Зеленопарке».
Сейчас по Пушкинской карте доступны билеты на фильмы «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Три богатыря и конь на троне» и «Мария. Спасти Москву».
Пушкинская карта оформляется онлайн. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и Google Play, войти в него с помощью логина и пароля от личного кабинета на Госуслугах и подтвердить выпуск карты. Оформление карты обычно занимает около 15 минут.
Получить пластиковую карту можно в отделении «Почта-банка», предъявив паспорт и СНИЛС. Делать это не обязательно, но виртуальной картой вы не сможете оплатить билеты в кассах.
Афиша мероприятий, доступных по карте, есть на сайте Культура.рф и в приложении «Госуслуги. Культура». Однако она не всегда полная. Лучше уточнять на сайте конкретного музея, выставочного зала, музея или кинотеатра, какие мероприятия участвуют в программе.