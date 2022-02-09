Зеленоградские кинотеатры подключились к проекту «Пушкинская карта» 09.02.2022 ZELENOGRAD.RU

С февраля Пушкинской картой можно оплатить билеты в кино на некоторые российские фильмы и ретроспективные показы классики. Теперь на каждой карте доступны дополнительные 2000 рублей на кино.

В Зеленограде к программе подключены кинотеатры сетей «Каро» и «Синема парк» в «Иридиуме и «Зеленопарке».

Сейчас по Пушкинской карте доступны билеты на фильмы «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Три богатыря и конь на троне» и «Мария. Спасти Москву».

Как получить Пушкинскую карту

Пушкинская карта оформляется онлайн. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и Google Play, войти в него с помощью логина и пароля от личного кабинета на Госуслугах и подтвердить выпуск карты. Оформление карты обычно занимает около 15 минут.

Получить пластиковую карту можно в отделении «Почта-банка», предъявив паспорт и СНИЛС. Делать это не обязательно, но виртуальной картой вы не сможете оплатить билеты в кассах.

Афиша мероприятий, доступных по карте, есть на сайте Культура.рф и в приложении «Госуслуги. Культура». Однако она не всегда полная. Лучше уточнять на сайте конкретного музея, выставочного зала, музея или кинотеатра, какие мероприятия участвуют в программе.

Читайте также
Афиша мероприятий в Зеленограде и окрестностях, которые можно оплатить «Пушкинской картой»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
культура, кинотеатр, льготы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В заброшенном здании возле остановки «Спортивная школа» откроется «Пятерочка». Четвертая в третьем микрорайоне Новости
Природоведение: о чем говорят красные деревья в зимнем лесу Жизнь
Гуляю по городу, а все туалеты закрыты. Когда они вообще работают? Гид
«Полностью отечественные фотолитографы придут на замену импортным, используемым сейчас на зеленоградских фабриках». Глава наноцентра Анатолий Ковалёв — о новых разработках по заказу Минпромторга Хайтек
Жители Менделеево пожаловались на переполненные автобусы до Зеленограда. А чиновники ответили, что считали и пассажиров совсем мало Истории
Возле префектуры собирают митинг по вопросу затягивания открытия детской больницы Новости
Зеленоградские кинотеатры подключились к проекту «Пушкинская карта» Новости
«Компьютерная Академия ШАГ». Это возможность быстро получить IT-образование и востребованную профессию Реклама
Когда на моей автобусной остановке появится табло с расписанием автобусов? И как это можно ускорить Ответы
«Лыжня России» — 12 февраля на трассе за горбольницей Афиша
Достроили здание новой школы в 17 микрорайоне. Ожидается, что она примет учеников 1 сентября Новости
Подмосковные приюты закрыли для кошек. Отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам Истории
Бесплатные групповые тренинги с психологом для мам с послеродовой депрессией и родительским выгоранием — по четвергам в 17 микрорайоне Афиша
Магазин-дискаунтер «ПродСклад» открылся в корпусе 1106. Вот что там внутри Истории
Иногородних сортировщиков мусора отселят подальше от местных жителей. А пока в микрорайоне будет дежурить полиция Истории
QR-коды с расписанием движения автобусов должны появиться на зеленоградских остановках до конца года Новости
Документальный фильм «По тонкому льду» об изменении климата в Арктике представит зеленоградский оператор Владимир Филиппов — 7 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом. Срок лечения сокращен до семи дней Новости
«Микрон» отметил 55-летие и рассказал о планах на год Хайтек
Мост у Школьного озера оказался ничейным — управа разыскивает его владельца Новости
Кто такой строитель Николай Злобин, в честь которого названа улица в Зеленограде. История без глянца Истории
Двести приезжих рабочих для сортировки мусора заселили в поселок рядом с Зеленоградом. Местные жители не хотят таких соседей Истории
Давние планы строительства нежилого здания в 3-м микрорайоне отменили. А соседний участок всё ещё отведен под паркинг, хотя там стоит ярмарка Новости
Ушел из жизни зеленоградский художник Вячеслав Чефранов Некролог
© 1997–2022 Зеленоград.ру