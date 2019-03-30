Вернувшиеся на свой водоем утки сначала просто недоуменно ходили по дну. Теперь сидят в мелких грязных лужах, рассказала местная жительница Вероника Белова.

Будут ли люди как-то помогать уткам или оставят их справляться самостоятельно, неизвестно. Похоже, разработчики реконструкции пруда об этом не подумали.

Воду из городского пруда слили еще в январе. Затем пустили экскаваторы чистить дно от ила. Сейчас здесь возводят опорные стены. Снова наполнить пруд водой планируют в сентябре ко Дню города.

Большой городской пруд входит в зону капитального ремонта парка Победы, начавшегося в октябре прошлого года. После реконструкции на водоеме появится также пешеходный мост. Общественную кампанию за строительство этого моста, которая закончилась его включением в проект благоустройства, организовал Zelenograd.ru.