Вернувшиеся на свой водоем утки сначала просто недоуменно ходили по дну. Теперь сидят в мелких грязных лужах, рассказала местная жительница Вероника Белова.
Будут ли люди как-то помогать уткам или оставят их справляться самостоятельно, неизвестно. Похоже, разработчики реконструкции пруда об этом не подумали.
Воду из городского пруда слили еще в январе. Затем пустили экскаваторы чистить дно от ила. Сейчас здесь возводят опорные стены. Снова наполнить пруд водой планируют в сентябре ко Дню города.
Большой городской пруд входит в зону капитального ремонта парка Победы, начавшегося в октябре прошлого года. После реконструкции на водоеме появится также пешеходный мост. Общественную кампанию за строительство этого моста, которая закончилась его включением в проект благоустройства, организовал Zelenograd.ru.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.