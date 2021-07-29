Молния, метеорит или злоумышленник? Как управляющая компания объясняла кусок бетона, разбивший стекло машины
Вот так выглядит настоящая забота — скидывать на машину старую штукатурку с фасада, но прикрыть её тряпочкой.
Фото: Юлия Пасечник
Перед очередным обновлением фасада «Флейты» (корпус 360) на заброшенном газоне возле 6-го подъезда эта рабочая люлька пролежала недели три. Висели объявления, чтобы автовладельцы убрали машины от стены, рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.
Фото: Zelenograd.ru
Три года назад с подъездного стояка штукатурка начала отваливаться большими кусками. Ещё раньше с обратной стороны дома кусок бетона упал на припаркованный автомобиль.
«Флейту» капитально ремонтировали в 2014 году, а потом переделывали и исправляли недостатки. Фасад тоже частично восстанавливали.
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