Ремонтники заботливо прикрыли машину тряпочкой, прежде чем счищать на неё старую краску с фасада 29.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Вот так выглядит настоящая забота — скидывать на машину старую штукатурку с фасада, но прикрыть её тряпочкой.

Перед очередным обновлением фасада «Флейты» (корпус 360) на заброшенном газоне возле 6-го подъезда эта рабочая люлька пролежала недели три. Висели объявления, чтобы автовладельцы убрали машины от стены, рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.

Три года назад с подъездного стояка штукатурка начала отваливаться большими кусками. Ещё раньше с обратной стороны дома кусок бетона упал на припаркованный автомобиль.

«Флейту» капитально ремонтировали в 2014 году, а потом переделывали и исправляли недостатки. Фасад тоже частично восстанавливали.

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Метки:
микрорайон 3, ремонтно-строительные работы, флейта, корпус 360
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