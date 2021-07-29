Три года назад с подъездного стояка штукатурка начала отваливаться большими кусками. Ещё раньше с обратной стороны дома кусок бетона упал на припаркованный автомобиль.

«Флейту» капитально ремонтировали в 2014 году, а потом переделывали и исправляли недостатки. Фасад тоже частично восстанавливали.