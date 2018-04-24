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С фасада «Флейты» отваливается штукатурка. Капремонт закончился три года назад 24.04.2018 ZELENOGRAD.RU

После капремонта корпуса 360 три года назад фасад «потек» и его пришлось перекрашивать. Но снова что-то пошло не так — со стен снова сыплется штукатурка. Место падения огорожено. Кто и когда займется перекраской, пока неизвестно.

Фото: Zelenograd.ru

Капитальный ремонт во «Флейте» официально завершили в конце 2014 года, стены фасада красили в последнюю очередь, уже в ноябре-декабре. Подрядчик признал, что технология была нарушена — «то дождь, то заморозки, то резкое потепление». На следующий год фасад подлатали, но сейчас снова посыпалась штукатурка со стены подъездного стояка — на головы прохожих и на припаркованные машины. Гарантийные сроки — два года — по капремонту прошли, подрядчика теперь не заставишь восстанавливать стены.

В прошлом году со стены другой стороны «Флейты» на машину упал кусок бетона. Автовладелец подал в суд. В суде сотрудники управляющей компании заявили, что камень мог упасть с неба, из чьего-то окна, или это вовсе не камень — а, например, была гроза. Однако суд не поверил их доводам и постановил возместить ущерб владельцу.

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Достаточно ли двух лет гарантийного срока на работу по капитальному ремонту?
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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 20:25
Да как гарантия на дорогущий капитальный ремонт может быть всего лишь 2 года? У меня на всякую технику гарантийные талоны на 3-5 лет. На дверь в квартире 20 лет и на электровелосипед 10 лет.
Инна Иванова
Вчера, 22:09
Результат не удивителен.Это был отмыв денег.Бригады строителей-ремонтников менялись каждую неделю,иногда на след.неделю,после отъезда работавших никто не выходил вообще.Иногда появлялись и новые и старые и начинали бегать по квартирам собирая подписи о якобы выполненных работах.Качество работ ужасное было сразу,постоянно пытались с жильцов вытянуть денег за то,за это и всё жаловались,что им за работу не платят,а жильцам ведь всё равно всё бесплатно...А уж сколько грязи и времени было растянуто и говорить не приходится. Много во флейте ветеранов проживает,некоторые пытались звонить и в префектуру и в мэрию с жалобами,но у многих на это просто не хватало здоровья.Давно пора жителей расселить в нормальные квартиры,а здание раз уж сделали памятником оставить под общественные нужды.Ведь задумывалось оно то ли как госпиталь для афганцев,то ли как гостиница. Квартиры там хуже чем в сносимых пятиэтажках.
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