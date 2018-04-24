Капитальный ремонт во «Флейте» официально завершили в конце 2014 года, стены фасада красили в последнюю очередь, уже в ноябре-декабре. Подрядчик признал, что технология была нарушена — «то дождь, то заморозки, то резкое потепление». На следующий год фасад подлатали, но сейчас снова посыпалась штукатурка со стены подъездного стояка — на головы прохожих и на припаркованные машины. Гарантийные сроки — два года — по капремонту прошли, подрядчика теперь не заставишь восстанавливать стены.

В прошлом году со стены другой стороны «Флейты» на машину упал кусок бетона. Автовладелец подал в суд. В суде сотрудники управляющей компании заявили, что камень мог упасть с неба, из чьего-то окна, или это вовсе не камень — а, например, была гроза. Однако суд не поверил их доводам и постановил возместить ущерб владельцу.