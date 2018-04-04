Обсуждая эту проблему с районными депутатами, глава управы района Савелки Андрей Макшанцев назвал ситуацию критической. Полихлорвиниловые трубы, которые ставили в доме восемь лет назад, оказались, по его словам, недостаточно качественными. «Они дружно начали рваться», сказал Макшанцев. В итоге депутаты согласились с выделением 1,5 миллионов бюджетных рублей на замену стояков горячего водоснабжения в корпусах 302Б и 338Б. Глава управы отметил, что домов с аварийными трубами гораздо больше, и префект Анатолий Смирнов будет добивать получения дополнительных средств на их замену.

5 марта ночью в 3-м подъезде корпуса прорвало горячую трубу, четыре стояка залило. Житель дома рассказал порталу zelenyitv.ru о том, что поток горячей воды выбил дверь и показал «шишки» и трещины на трубах. Жительница другой квартиры рассказала, что её дочь, ходившая босиком по квартире, получила ожог 2-й степени, а муж — 1-й степени. Аварийная служба приехала только через час. Жильцы залитых пошли к префекту Анатолию Смирнову и потребовали предъявить виновных. За давностью их, конечно, не найти — гарантийный срок давно прошел. К жильцам приходили сотрудники ГБУ «Жилищник района Савелки», оценивали ущерб и обещали помочь — «поклеить обои», «побелить», рассказала одна из жительниц дома. Но на восстановление испорченного дорогостоящего ремонта жильцы рассчитывать не могут.



Капремонт корпусов 302Б и 338Б проходил в 2009 и 2010 годах. Тогда еще жилые дома город ремонтировал за свой счет (в том числе, делалось утепление фасадов). В корпусе 302Б ремонт сопровождался разными происшествиями — то падали строительные леса, то рабочие, то по лесам забирались воры.