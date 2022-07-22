Подборка интересных статей об истории Зеленограда
Фото: Zelenograd.ru
Зеленоград знаменит своей архитектурой в стиле советского модернизма — все знают здания «Флейты», МИЭТа, префектуры, Дворца культуры, ансамбли площади Юности и парка Победы. Но есть малые архитектурные формы. Например, эта прекрасная Пизанская клумба на фото. Просим коммунальщиков оставить её в таком виде, хотя не помешает её подновить, а вместо ковыля посадить цветочки.
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