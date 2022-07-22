Зеленоград знаменит своей архитектурой в стиле советского модернизма — все знают здания «Флейты», МИЭТа, префектуры, Дворца культуры, ансамбли площади Юности и парка Победы. Но есть малые архитектурные формы. Например, эта прекрасная Пизанская клумба на фото. Просим коммунальщиков оставить её в таком виде, хотя не помешает её подновить, а вместо ковыля посадить цветочки.