На Крюковском рынке уничтожили санкционный сыр «методом механического измельчения» (порубили лопатами) 11.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Нелегально ввезенный из Европы сыр вынесли из торгового павильона на крюковском рынке и порубили лопатами.

Санкционный сыр нашли в палатке, расположенной возле тротуара, где высаживают из автобусов. Это сыры ландана, камамбер и другие производства Франции, Италии, Испании, Германии и Голландии. Сыры уничтожены «методом механического измельчения», сообщает Россельхознадзор, сотрудники которого и рубили его лопатами.

Все продукты, которые привозят на Крюковский рынок — в том числе, в павильоны и шатры, проверяет лаборатория Роспотребнадзора, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации рынка. В данном случае к качеству сыра претензий не было, это вопрос легальности ввоза — нашли товар, попадающий под действие продуктового эмбарго. Продукты нелегально вывозят из Европы через Белоруссию.

Запрет ввоза в Россию из других стран ряда товаров действует с 2014 года. В данный момент запрещен ввоз санкционных продуктов и сырья из США, Канады, Австралии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Швеции и других стран. Действующий санкционный список товаров утвержден постановлением правительства РФ №778.

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Метки:
продукты, крюковский рынок, санкции, торговля
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