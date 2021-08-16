Звуки доносились из ливневой канализации. Местные жители позвонили в 101, и дежурный расчёт из 214-го зеленоградского отряда пожарно-спасательного центра Москвы отправился на место происшествия.

Спасатели открыли люки и спустились вниз по две стороны трубы. По одну сторону гремели, шумели, пытались громко шипеть воздухом из дыхательного аппарата и так выгнать котёнка на другой конец трубы, где его поджидал старший расчёта Александр Козлов, чтобы не дать животному побежать дальше и свернуть в другую трубу.

«Сначала уговаривал котёнка, колбаску ему кидал — и был момент, когда рыжик оказался на расстоянии вытянутой руки, но он, видимо, почувствовал это и развернулся. Даже не побежал, а медленно пошёл назад — видно было, что ослаб и замёрз», — рассказал Александр.

Спасатель попытался полезть за ним с вытянутыми вперёд руками, прополз до колен и понял, что если двинется дальше, то застрянет и обратно уже не выберется. Никто из коллег тоже не сможет протиснуться: труба диаметром сантиметров 50, а ребята все довольно крупные.