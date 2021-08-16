Поздним вечером в пятницу на «101» пришло сообщение от местных жителей с просьбой достать котёнка из какого-то люка во 2-м микрорайоне. Оказалось, что он, полуослепший, застрял в длинной узкой трубе, в которую крупному человеку не протиснуться. Рассказываем подробности двухчасовой спасательной операции.
Звуки доносились из ливневой канализации. Местные жители позвонили в 101, и дежурный расчёт из 214-го зеленоградского отряда пожарно-спасательного центра Москвы отправился на место происшествия.
Спасатели открыли люки и спустились вниз по две стороны трубы. По одну сторону гремели, шумели, пытались громко шипеть воздухом из дыхательного аппарата и так выгнать котёнка на другой конец трубы, где его поджидал старший расчёта Александр Козлов, чтобы не дать животному побежать дальше и свернуть в другую трубу.
«Сначала уговаривал котёнка, колбаску ему кидал — и был момент, когда рыжик оказался на расстоянии вытянутой руки, но он, видимо, почувствовал это и развернулся. Даже не побежал, а медленно пошёл назад — видно было, что ослаб и замёрз», — рассказал Александр.
Спасатель попытался полезть за ним с вытянутыми вперёд руками, прополз до колен и понял, что если двинется дальше, то застрянет и обратно уже не выберется. Никто из коллег тоже не сможет протиснуться: труба диаметром сантиметров 50, а ребята все довольно крупные.
В попытках заставить котёнка выйти к людям и в ожидании этого прошло уже более часа. Александр поделился в вотсапе со своей давней знакомой, что вот такая грусть — не пролезаю. Ксения, не задумываясь, вызвалась помочь: «А я пролезу?» Это та самая Ксения Гарипова, программист и скалолазка, которая в ноябре позапрошлого года вместе с Александром участвовала в спасении селезня, покинутого стаей на замёрзшем малинском пруду из-за сломанного крыла.
Через десять минут она была уже на месте — благо живёт неподалёку (по закону, спасатели имеют право привлекать гражданских для ликвидации чрезвычайных ситуаций). «И вот эта хрупкая, хоть и спортивная, девушка полезла за котёнком в эту длиннющую трубу [25,5 метра]. На самом деле это подвиг», — говорит Александр.
Залезла в трубу и поползла за котёнком, который упорно пытался уйти, спасатели страховали её верёвкой. Где-то за серединой пути у котёнка почти совсем кончились силы. Уже вместе с ним Ксения поползла дальше вперёд, на выходе их встречали коллеги Александра.
«В трубе, конечно, было несколько клаустрофобно, но наличие снаружи целого отряда спасателей придавало уверенности. Спасибо Александру и всей команде за предоставленную возможность нестандартно провести вечер пятницы!» — прокомментировала для «Зеленоград.ру» Ксения своё приключение.
Операция по спасению котёнка заняла около двух часов. Как он попал в ливнёвку — неизвестно, люки были закрыты.
Спасённого котёнка сразу отвезли в ветеринарную клинику. Глазки были сильно залиты гноем, и скорее всего, когда котёнка пытались достать из трубы, он ничего не видел и ориентировался исключительно по шуму. Но когда ветврач их промыл, оказалось, котёнок зрячий и вообще в целом здоров, только немного переохладился.
Пара, которая его услышала и вызвала спасателей, решила оставить животное себе.