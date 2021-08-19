Петунин направил инициативное письмо на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Предполагается, что работники строительной отрасли могут претендовать на выплаты подъёмных средств при условии переезда в малый населённый пункт (с населением не выше 50 тысяч человек) и заключения долгосрочного договора на строительство с местными властями или предприятиями. Выплаты — 1 миллион рублей для инженеров и специалистов и 750 тысяч для рабочих. Речь идет о работе в селах, рабочих поселках, поселках городского типа, малых городах на удаленных и труднодоступных территориях. Перечень этих территорий должно утвердить правительство.

Оговаривается ряд условий для отбора специалистов. Так, работнику должно быть не больше 45 лет (включительно), он должен иметь высшее или среднее профессиональное образование. Трудовой договор заключается на 5 лет. В случае, если работник не отработал весь срок договора, он обязан возвратить в доход бюджета часть единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока.



Реализация этой программы требует внесения изменений в бюджетный и налоговый кодексы, а также в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Инициатива уже получила положительные отзывы с полной или частичной поддержкой из ряда российских регионов — Республики Татарстан, Саха (Якутия), Чувашской Республики, Краснодарского и Хабаровского края, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Курской, Новгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской областей. Позитивные отклики поступили из Госдумы и ряда федеральных министерств.



Дефицит квалифицированных строительных кадров в небольших городах велик, а без них не может нормально функционировать ни жилой фонд, ни коммунальная сфера, отмечает автор инициативы.



Максим Петунин также является соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера» и директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде — реконструкцию Центрального проспекта и парка Победы. В интервью «Зеленоград.ру» он рассказал о сотрудничестве компании и фонда «Сердце лидера» с зеленоградским политехническим колледжем №50. «Я начинал обычным рабочим на стройке, работал электромонтажником, монолитчиком, слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, работал у токарного станка. Стал бригадиром, потом дошёл до директора по строительству. Всё своими руками, везде добивался результатов, работал много и честно» , — сказал о своём трудовом пути Петунин.



Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. В числе его инициатив как общественного деятеля, также предложения о запрете рекламы фастфуда, ограничении цен на гостиницы в курортный сезон и об обеспечении выпускников институтов гарантированным рабочим местом — или ежемесячными выплатами за его отсутствие. А также предложение о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин от коронавируса.