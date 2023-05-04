11 января 2021 года на станции Березки-Дачные Ленинградского направления — это между Зеленоградом и Солнечногорском — погиб пассажир электрички. Его зажало дверями электропоезда и протащило по платформе. Следствие и суд по этому делу заняли больше двух лет. Виноват оказался, как обычно в таких трагических случаях, помощник машиниста. Сам он вины не признал. Похоже, это тот самый случай, когда гибели человека способствовала конструкция и автоматика дверей в старой электричке — такие ещё продолжают возить пассажиров. Рассказываем подробности следствия и суда.
Следственный комитет сразу же написал, что пассажира зажало дверями поезда «в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы». От полученных травм мужчина скончался на месте.
Речь идет об электропоезде серии ЭТ2М, называемом чаще обычной электричкой в противовес новым «Ласточкам». Сейчас на Ленинградском направлении их осталось мало, но пока ещё ходят. За безопасность посадки и высадки пассажиров отвечает помощник машиниста, поэтому, если пассажир погиб или получил увечья, уголовное дело против него возбуждается почти автоматически.
Перед тем, как дать сигнал машинисту на закрытие дверей, его помощник должен убедиться, что все вышли и зашли. Посадка-высадка контролируется им визуально (выходит и просматривает платформу) и с помощью сигнальных ламп на пульте. Это лампа контроля дверей, она загорается, когда автоматические двери вагонов закрыты, плотно сведены. Соответственно, если лампа не горит, значит, двери открыты или что-то (кто-то) мешает им закрыться.
В ходе следствия и на суде помощник машиниста Сергей А. рассказал, что в тот вечер всё происходило штатно, он действовал по служебной инструкции. Поезд остановился на платформе, он открыл двери вагонов, контрольная лампочка на пульте погасла. Он открыл форточку в служебном тамбуре и просмотрел платформу вдоль состава. Если бы какая-то часть состава была плохо видна, он должен был выйти на платформу и пройти вдоль поезда. Но платформа была практически пустой, вся она, включая дальний её край и последний вагон, хорошо просматривалась, плюс горели посадочные огни поезда. Убедившись, что на платформе никого нет, помощник машиниста закрыл двери вагонов. При этом контрольная лампочка на пульте загорелась — что свидетельствует о полном закрытии дверей.
Помощник, по его словам, снова обернулся назад и убедился, что ничто и никто не мешает движению поезду, затем дал сигнал на отправление состава. Он стоял в тамбуре, глядя на платформу и движущийся поезд, пока проезжали шесть из двенадцати вагонов, и вернулся в кабину. Всё делал по инструкции, утверждал помощник машиниста в ходе следствия.
В это же время мужчину зажало дверями последнего вагона электрички. Как именно это произошло, в точности неизвестно, но зажатыми оказались щиколотки ног. Это впоследствии было установлено медицинской экспертизой. Несчастного потащил по платформе тронувшийся поезд, затем его ударило о металлическое ограждение, и он упал между платформой и поездом. Полученные множественные тяжелые травмы были несовместимы с жизнью, мужчина скончался через несколько минут.
В заключении медэксперта также упоминается, что погибший был сильно пьян — «…обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая у живых лиц, могла соответствовать тяжелому отравлению».
Почему же загорелась контрольная лампа, если дверями зажало человека? Ответа на этот вопрос следствие не дало — видимо, не было такой цели. В материалах дела сообщается, что поезд и все его системы были в исправном техническом состоянии — это показала проверка после происшествия.
Но что касается дверей — есть нюанс. Когда проверяют работу системы контроля дверей, в каждую дверь ставят брусок размером 55х55х400 мм, двери по команде закрываются и проверяется, загорается ли контрольная лампочка на пульте машиниста и в служебном тамбуре. Загореться в этом случае она не должна. Но если что-то зажатое в дверях меньше этого размера, то двери могут спокойно закрыться, а лампа, соответственно, загореться. Этим чем-то могут быть ноги или руки человека, которые, как правило, и зажимает дверь вагона.
Конечно, могут быть и другие причины — где-то развалилась блокировка дверей, где-то замкнуло контакт и т. п. Но, как показала служебная проверка в депо Крюково, в тот день и в момент происшествия в поезде всё работало исправно.
Как устроен контроль дверей в электричке ЭТ2М, рассказал ранее интернет-канал «Октябрьская магистраль». «Когда машинист закрывает двери, то створка специальным штырьком попадает по концевику дверей (рычагу блокировки), замыкая электрическую цепь, а на пульте у машиниста загорается лампочка, свидетельствующая о закрытии всех дверей, можно ехать. Примерно как на автомобилях, но там наоборот — загорается лампочка в случае неплотно закрытой какой-либо двери, а современные модели способны даже показать, какая именно дверь не закрыта. Но сколько дверей у автомобиля? 3-4-5? А теперь представьте, что только вагонов в электропоезде 12. По две створки в двух выходах с каждой стороны. Концевики дверей вместе с механизмом закрытия расположены наверху, в специальном коробе. И если снизу кому-то зажмёт ногу, то наверху двери спокойно себе закроются и лампочка контроля все равно загорится. Именно этот просчёт приводит к трагедиям».
Сергей А. отрицал свою вину, утверждал, что служебную инструкцию ни в какой части не нарушил. Но его признали виновным. Во-первых, следствие подвергло сомнению его слова о хорошей видимости в тот вечер. В десять вечера было темно, шел небольшой снег, плюс был плохо освещен фонарями 2-й сход с платформы, — так говорилось в рапортах сотрудников транспортной полиции и следователя.
Во-вторых, провели следственный эксперимент на месте происшествия. Взяли манекен, зажали ему щиколотки дверями последнего вагона и проверяли, как его видно из кабины машиниста и служебного тамбура. Чем ниже опускали манекен на платформу, тем его было труднее заметить, а в лежачем горизонтальном состоянии вообще видно не было. Правда, обвиняемый возражал — в момент следственного эксперимента на платформе лежал снег, а манекен был светлого цвета, и, возможно, поэтому его и не было видно от начала поезда.
В третьих, основным способом контроля за посадкой-высадкой пассажиров остается все-таки «визуальное наблюдение ввиду наличия помех, ограничивающих видимость состава», говорится в приговоре суда. То есть, помощник машиниста должен был пройти вдоль платформы, а потом уже дать сигнал машинисту на закрытие дверей.
Сергея А. осудили по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. Наказание подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет или принудительные работы на тот же срок. Суд назначил принудительные работы на 6 месяцев. Но наказание уже отбыто — осужденному зачли срок нахождения под стражей и под домашним арестом.
Оставшиеся на Ленинградском направлении поезда ЭТ2М обещали заменить в 2023 году.