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Следственный комитет сразу же написал, что пассажира зажало дверями поезда «в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Речь идет об электропоезде серии ЭТ2М, называемом чаще обычной электричкой в противовес новым «Ласточкам». Сейчас на Ленинградском направлении их осталось мало, но пока ещё ходят. За безопасность посадки и высадки пассажиров отвечает помощник машиниста, поэтому, если пассажир погиб или получил увечья, уголовное дело против него возбуждается почти автоматически.

Перед тем, как дать сигнал машинисту на закрытие дверей, его помощник должен убедиться, что все вышли и зашли. Посадка-высадка контролируется им визуально (выходит и просматривает платформу) и с помощью сигнальных ламп на пульте. Это лампа контроля дверей, она загорается, когда автоматические двери вагонов закрыты, плотно сведены. Соответственно, если лампа не горит, значит, двери открыты или что-то (кто-то) мешает им закрыться.