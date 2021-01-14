Электричка Конаково—Москва отправлялась с платформы Березки-Дачные (это одна из станций на пути от Зеленограда к Солнечногорску). Пассажира зажало дверями, поезд тронулся и протащил человека по платформе. От полученных травм он скончался на месте. Задержан помощник машиниста.
Трагический инцидент произошёл 11 января в 22:50. Помощнику машиниста депо «Крюково» будет предъявлено обвинение по статье 263 уголовного кодекса — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщает следственное управление на транспорте СК РФ. Следствие считает, что он не проследил за посадкой и высадкой пассажиров и работой автоматических дверей и сигнальной лампы. Расследование происшествия продолжается.
По той же статье два года назад осудили помощника машиниста Николая П. после гибели женщины на станции Крюково. Она провалилась в щель между вагоном и платформой, когда электричка отправлялась со станции. Электричка тронулась, женщину протащило по платформе, от полученных ран она скончалась через несколько секунд. Следствие утверждало, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров, и дал команду на отправление электропоезда с зажатым дверями человеком.
Николай, в свою очередь, сказал, что не нарушал должностную инструкцию, поскольку в соответствии с ней он обязан был совершить одно из двух действий: или пройти вдоль вагонов, или отойти к краю платформы на расстояние, с которого видна посадка и высадка пассажиров во всех вагонах электрички. Он проконтролировал посадку с обзорного мостика, убедившись в отсутствии садящихся в поезд пассажиров. Что было после закрытия дверей, он не мог видеть, поскольку уже пошел в служебный тамбур и с этого момента смотрел, по инструкции, только на сигналы светофора.
На той же первой платформе станции Крюково три года назад женщину зажало дверями электрички. Она провалилась в щель между вагоном и платформой и лишилась руки — её отрезало колёсами поезда. Помощника машиниста Кирилла Г. осудили по 263-й статье, признали виновным, но наказание не назначили, поскольку истёк срок давности. Кирилл вину не признал и привёл аналогичные доводы о соблюдении должностной инструкции. Он наблюдал за посадкой и высадкой пассажиров с обзорного мостика. Апелляция оставила решение зеленоградского суда в силе. Уголовное дело возбудили и против машиниста поезда. В процессе следствия, как следует из материалов дела, он покончил с собой.
Выжившая и ставшая инвалидом женщина подала в суд на РЖД, требуя возместить полученный физический и моральный вред. По решению суда, РЖД должны ежемесячно и пожизненно выплачивать пострадавшей 47 тысяч рублей в месяц, плюс единовременно выплатить 1,1 миллион рублей в счет утраченного заработка и 500 тысяч рублей как компенсацию морального вреда.
А вот почему РЖД не оборудуют платформы системами видеомониторинга с камерами и экранами (как в метро), мне не понятно? Сейчас не каменный век и камерами оборудовано все что угодно но не пассажирские платформы. Давно пора установить системы видеонаблюдения для пользования ими помощником и машинистом. Ну уж на крупных станциях точно надо.
Это вина РЖД, что не обеспечивают должную безопасность пассажиров.
Все в силах РЖД.