Погибшие в Крюково

По той же статье два года назад осудили помощника машиниста Николая П. после гибели женщины на станции Крюково. Она провалилась в щель между вагоном и платформой, когда электричка отправлялась со станции. Электричка тронулась, женщину протащило по платформе, от полученных ран она скончалась через несколько секунд. Следствие утверждало, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров, и дал команду на отправление электропоезда с зажатым дверями человеком.

Николай, в свою очередь, сказал, что не нарушал должностную инструкцию, поскольку в соответствии с ней он обязан был совершить одно из двух действий: или пройти вдоль вагонов, или отойти к краю платформы на расстояние, с которого видна посадка и высадка пассажиров во всех вагонах электрички. Он проконтролировал посадку с обзорного мостика, убедившись в отсутствии садящихся в поезд пассажиров. Что было после закрытия дверей, он не мог видеть, поскольку уже пошел в служебный тамбур и с этого момента смотрел, по инструкции, только на сигналы светофора.