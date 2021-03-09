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Как разболтанный винтик в дверях электричек становится причиной гибели пассажиров. А виноватыми назначают машинистов 09.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Ситуации, когда пассажира электрички зажимает дверями и протаскивает по платформе, происходят регулярно. Часто это приводит к травмам, а иногда к гибели людей. Вину возлагают на помощника машиниста, который отвечает за безопасность посадки и высадки. Но некоторые железнодорожники утверждают, что сама конструкция дверей старых электричек ЭТ2М такова, что не позволяет понять, закрылись двери на самом деле или в них застрял человек.

Что случилось

Год начался с новых трагических происшествий на Ленинградском направлении железной дороги. 11 января на станции Березки-Дачные пассажир погиб после того, как его зажало дверями электрички и протащило по платформе. 1 марта то же произошло на платформе Петровско-Разумовская, человек остался жив, но получил тяжелые травмы.

В обоих случаях и в аналогичных трагических происшествиях, произошедших ранее на Октябрьской железной дороге, пассажиров зажимало дверями электропоезда ЭТ2М. Такие поезда выпускал Торжокский завод, ходят они в основном на ОЖД. В просторечии это обычные электрички, которые пока курсируют на московско-тверском направлении.

Следствие: виноват помощник машиниста

Когда пассажир погибает или получает увечья (а легких травм в таких случаях практически не бывает), возбуждается уголовное дело в отношении помощника машиниста — потому что он отвечает за безопасности посадки и высадки пассажира. Перед тем, как дать сигнал машинисту на закрытие дверей, он должен убедиться, что все вышли и зашли. В отсутствии работающей системы видеонаблюдения сделать это можно только самым простым способом — глазами. Но по разным причинам — кривизна платформы, заскакивающие в тамбур в последнюю секунду пассажиры, закрытый обзор — полностью контролировать этот процесс удается не всегда.

Что произошло на Березках-Дачных? Мужчина выходил (по другой версии — его вытолкнули) из последней двери последнего вагона. Двери закрылись и зажали ему ноги. Скорее всего, при выходе он поскользнулся и упал. Поезд тронулся, человека поволокло по платформе. Состав остановили, но было уже поздно — мужчина погиб от удара об ограждение в торце платформы. Помощник машиниста депо Крюково задержали, следствие утверждает, что трагедия произошла вследствие «ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы».

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Специалисты: причина в особенностях конструкции дверей

Проблема не только в кривых платформах, неработающих камерах и прочих условиях работы, а в самих автоматических дверях и системе их контроля, говорят эксперты. «Все неприятности с автодверями связаны с их классической раздвижной конструкцией — привод расположен вверху, большинство зажатий происходит внизу. Из-за очень большого рычага при малейшем препятствии в „кармане“ (элемент кузова вагона, расположенный ниже уровня пола, в который при открывании „уходит“ створка) дверь не закрывается, а сигнализация указывает на закрытое положение» , — приводит слова машиниста с 38-летним стажем сетевое издание «Вгудок». Он отмечает, что одно из условий безопасности пассажиров — «абсолютно надёжная работа автодверей в любых погодных условиях и включение блокировки системы контроля закрытого положения автодверей в схему тяги».

Как устроен контроль дверей в электричке ЭТ2М, подробно пишет интернет-канал «Октябрьская магистраль». «Когда машинист закрывает двери, то створка специальным штырьком попадает по концевику дверей (рычагу блокировки), замыкая электрическую цепь, а на пульте у машиниста загорается лампочка, свидетельствующая о закрытии всех дверей, можно ехать. Примерно как на автомобилях, но там наоборот — загорается лампочка в случае неплотно закрытой какой-либо двери, а современные модели способны даже показать, какая именно дверь не закрыта. Но сколько дверей у автомобиля? 3-4-5? А теперь представьте, что только вагонов в электропоезде 12. По две створки в двух выходах с каждой стороны. Концевики дверей вместе с механизмом закрытия расположены наверху, в специальном коробе. И если снизу кому-то зажмёт ногу, то наверху двери спокойно себе закроются и лампочка контроля все равно загорится. Именно этот просчёт приводит к трагедиям».

По словам автора, рычаг блокировки крепится к кузову маленьким винтиком, всего одним. Из-за постоянных вибраций он ослабевает. Поэтому, закрываясь, дверь бьёт и вместо нажатия проворачивает рычаг вхолостую, а у машиниста пропадает контроль дверей. «Казалось бы, отправь слесарей, пусть подкручивают эти винтики регулярно, и проблема решена, — но не всё так просто. При техническом обслуживании это и так проводится, но вибрации в пути следования никто не отменял. Отправить помощника машиниста подкручивать эти болтики во время движения тоже нереально. В 12-вагонной электричке 96 блокировок на каждую сторону, идти и проверять каждую из них никакого времени не хватит. Во время оборота на конечной станции тоже может не оказаться времени».

Что делать

Опасная проблема существует на старых электричках ЭТ2М, поэтому их надо заменять. В электропоездах «Ласточка», если хоть одна створка недозакрылась, то в составе просто не соберётся схема тяги, и поезд никуда не поедет. Прибавьте к этому камеры видеонаблюдения, условно полный привод дверей и более надёжные датчики контроля, отмечает автор статьи в «Октябрьской магистрали».

РЖД планомерно заменяет старые поезда — с 9 марта почти 90% электричек от Зеленограда до Москвы (и обратно) обслуживаются поездами «Ласточка». Но опасные поезда ЭТ2М продолжают обслуживать ещё 25 рейсов. Когда от них полностью откажутся, неизвестно.

Почему проблема в старых электричках не решается на производственном или эксплуатационном уровне, неизвестно. Видимо, РЖД проще заменить их на другие поезда. Ответственность в описанных случаях понесёт в любом случае помощник машиниста по уголовной статье 263 о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта.

Подробно о том, как происходит процесс контроля посадки и высадки пассажиров в электричках, «Зеленоград.ру» рассказывал помощник машиниста после гибели женщины на станции Крюково в апреле 2017 года. В итоге его осудили на три года лишения свободы условно. Он подал апелляцию, но Мосгорсуд оставил приговор в силе.

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Метки:
электричка
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Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
Почему проблема в старых электричках не решается на производственном или эксплуатационном уровне, неизвестно. Видимо, РЖД проще заменить их на другие поезда. Ответственность в описанных случаях понесёт в любом случае помощник машиниста
Замена подвижного состава финансируется, модернизировать старые электрички придётся за свой счет и выгоднее ставить рекламные мониторы в каждый вагон, чем поставить камеры над каждой дверью или хотя бы по одной камере с каждой стороны вагона и/или группы вагонов.

Очевидно почему, потому что:
Ответственность в описанных случаях понесёт в любом случае помощник машиниста
Торопов
4 часа назад
Прислонно-сдвижные двери (как в ласточках, иволгах, в новых составах метро) более "чуткие", но от человеческого фактора всё равно не уйти. На прямых платформах помощник обязан всё видеть.
Александр Эрлих
3 часа назад
На прямых платформах помощник обязан всё видеть.
а если темно, метель и плохая видимость?
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