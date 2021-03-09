Специалисты: причина в особенностях конструкции дверей

Проблема не только в кривых платформах, неработающих камерах и прочих условиях работы, а в самих автоматических дверях и системе их контроля, говорят эксперты. «Все неприятности с автодверями связаны с их классической раздвижной конструкцией — привод расположен вверху, большинство зажатий происходит внизу. Из-за очень большого рычага при малейшем препятствии в „кармане“ (элемент кузова вагона, расположенный ниже уровня пола, в который при открывании „уходит“ створка) дверь не закрывается, а сигнализация указывает на закрытое положение» , — приводит слова машиниста с 38-летним стажем сетевое издание «Вгудок». Он отмечает, что одно из условий безопасности пассажиров — «абсолютно надёжная работа автодверей в любых погодных условиях и включение блокировки системы контроля закрытого положения автодверей в схему тяги».

Как устроен контроль дверей в электричке ЭТ2М, подробно пишет интернет-канал «Октябрьская магистраль». «Когда машинист закрывает двери, то створка специальным штырьком попадает по концевику дверей (рычагу блокировки), замыкая электрическую цепь, а на пульте у машиниста загорается лампочка, свидетельствующая о закрытии всех дверей, можно ехать. Примерно как на автомобилях, но там наоборот — загорается лампочка в случае неплотно закрытой какой-либо двери, а современные модели способны даже показать, какая именно дверь не закрыта. Но сколько дверей у автомобиля? 3-4-5? А теперь представьте, что только вагонов в электропоезде 12. По две створки в двух выходах с каждой стороны. Концевики дверей вместе с механизмом закрытия расположены наверху, в специальном коробе. И если снизу кому-то зажмёт ногу, то наверху двери спокойно себе закроются и лампочка контроля все равно загорится. Именно этот просчёт приводит к трагедиям».