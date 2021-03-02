Почти 90% электричек от Зеленограда до Москвы (и обратно) будут обслуживаться поездами «Ласточка» с 9 марта. Большая их часть — «Ласточки-комфорт» с туалетами, мягкими креслами, кондиционерами и розетками, ездящие по рейсам и ценам обычных электричек. Осталось около десяти рейсов, на которых курсируют через Крюково старые поезда ЭТ2М.

С 9 марта «Ласточки-комфорт» добавляют на крюковские и клинские рейсы, в том числе в часы пик, сообщили «Зеленоград.ру» в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. В депо Крюково поступили еще два поезда «Ласточка», они и будут работать на этих рейсах. Это десятивагонные составы — с увеличенной общей вместимостью и сквозным проходом через весь поезд.

Новые поезда будут ходить из Зеленограда в Москву по рабочим дням в 4:13, 6:49, 7:04, 9:08, 10:29, 16:27, 17:56, 19:01 и по выходным в 6:56, 16:27, 17:56. А с Ленинградского вокзала до станции Крюково по будням в 5:40, 8:02, 8:16, 10:24, 15:01, 17:51, 19:10, 20:19 и по выходным в 8:10, 17:51, 19:10.

Таким образом, по будням останется всего девять рейсов крюковских электричек, на которых работают старые электропоезда ЭТ2М, выпускавшиеся Торжокским вагоностроительным заводом. Вместе с проходящими через Крюково тверскими и конаковскими поездами — 25 рейсов в сутки. «Ласточки-комфорт» обслуживают 132 из 149 рейсов по рабочим дням и 104 из 119 — по выходным.