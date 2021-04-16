Видеоинтервью Леонида Картавцева о работе профессионального тренера по адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями 16.04.2021 Партнерский материал

Для формирования бережного и правильного подхода к здоровью ваших детей и понимания их возможностей при занятиях спортом, продолжаем публиковать полезные родителям и учителям физкультуры мнения специалистов о детском спорте и физической культуре.

Главный тренер зеленоградской школы айкидо «Aikido old school» Картавцев Леонид стал участником тележурнала «Фактор Жизни». Леонид ответил на ряд вопросов основателя этой передачи Владимира Крупенникова и продемонстрировал примеры своей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Передача Фактор жизни от 11 апреля 2021/Профессия — тренер. Производство АО «ТВ Центр»
Инва.тв Стратегия/youtube.com
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Записаться на занятия можно по номеру: 8-915-158-56-88

Школа айкидо «Aikido old school»:

Сайт Aikido Old School: www.aikido-oldschool.ru
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Метки:
леонид картавцев, Aikido old school
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Видеоинтервью Леонида Картавцева о работе профессионального тренера по адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями Партнерский материал
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