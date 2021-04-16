Для формирования бережного и правильного подхода к здоровью ваших детей и понимания их возможностей при занятиях спортом, продолжаем публиковать полезные родителям и учителям физкультуры мнения специалистов о детском спорте и физической культуре.
Главный тренер зеленоградской школы айкидо «Aikido old school» Картавцев Леонид стал участником тележурнала «Фактор Жизни». Леонид ответил на ряд вопросов основателя этой передачи Владимира Крупенникова и продемонстрировал примеры своей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Передача Фактор жизни от 11 апреля 2021/Профессия — тренер. Производство АО «ТВ Центр»
Инва.тв Стратегия/youtube.com
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Записаться на занятия можно по номеру: 8-915-158-56-88
Школа айкидо «Aikido old school»:
Сайт Aikido Old School: www.aikido-oldschool.ru
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