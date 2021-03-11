Для формирования бережного и правильного подхода к здоровью ваших детей и понимания их возможностей при занятиях спортом, продолжаем публиковать полезные родителям и учителям физкультуры мнения специалистов о детском спорте и физической культуре.

Тренер высшей категории Денис Осипов в интервью главному тренеру зеленоградской школы айкидо «Aikido old school» Леониду Картавцеву рассказывает о неврологическом подходе в физической подготовке. Вы узнаете, что такое кондиционный тренинг, чем полезен неврологический подход в занятиях единоборствами, о профилактике травматизма в единоборствах.

Денис Осипов — специалист по кондиционной подготовке единоборцев, представитель Окинава годзю-рю Джинбукан в России, четвертый дан. Таймкоды — под видео.