Тренер Денис Осипов о неврологическом подходе в физической подготовке. Особенности работы с детьми и популярные заблуждения про ОФП и ЛФК 11.03.2021 Партнерский материал

Для формирования бережного и правильного подхода к здоровью ваших детей и понимания их возможностей при занятиях спортом, продолжаем публиковать полезные родителям и учителям физкультуры мнения специалистов о детском спорте и физической культуре.

Тренер высшей категории Денис Осипов в интервью главному тренеру зеленоградской школы айкидо «Aikido old school» Леониду Картавцеву рассказывает о неврологическом подходе в физической подготовке. Вы узнаете, что такое кондиционный тренинг, чем полезен неврологический подход в занятиях единоборствами, о профилактике травматизма в единоборствах.
Денис Осипов — специалист по кондиционной подготовке единоборцев, представитель Окинава годзю-рю Джинбукан в России, четвертый дан. Таймкоды — под видео.

Денис Осипов о неврологическом подходе в физической подготовке
KoRyu (Old School)/youtube.com

  • 00:00:11 — Знакомство
  • 00:03:06 — Высшая школа каратэ о здоровье и профилактике травматизма
  • 00:04:52 — О проекте «OSIPOV TEAM»
  • 00:07:20 — Неврологический подход
  • 00:09:53 — Популярные заблуждения про ОФП и ЛФК
  • 00:12:20 — Роль физиологии и неврологии в организации тренировочного процесса
  • 00:16:07 — Особенность работы с детьми дошкольного и школьного возрастов
  • 00:18:27 — Про осознанное использование неврологического подхода в современной тренировке
  • 00:23:36 — Пример использования неврологического подхода при восстановлении функций опорно-двигательного аппарата
  • 00:28:22 — О сенсорном дефиците
  • 00:33:54 — О неврологическом подходе в спортивной подготовке
  • 00:38:26 — Неврологический подход в индивидуальной тренировке и старт рефлекс
  • 00:44:43 — Оптимальный способ решения проблем с опорно-двигательным аппаратом
  • 00:49:45 — Кинезио-тейпирование
  • 00:54:26 — О движении суставов и адаптацию опорно-двигательного аппарата к виду деятельности
  • 00:59:26 — Шпагат и стретчинг!
  • 01:03:18 — Про заблуждения и догмы в спорте и традиционных видах боевых искусств
  • 01:06:11 — Как относятся современные тренеры к научно обоснованным знаниям в области медицины и физической культуры?
  • 01:08:07 — Как знания неврологии движения помогают в работе с детьми
  • 01:10:05 — О важности правильного взаимодействия с медицинскими работниками
  • 01:12:02 — Достаточно ли специалистов, которые могут применить неврологический подход к тренировкам?
  • 01:17:20 — Многим ли детям нужен неврологический подход к тренировкам и обязан ли тренер видеть неврологические проблемы у ребёнка?
  • 01:19:20 — Способны ли современные тренеры увидеть неврологические нарушения у ребёнка?
  • 01:22:05 — Почему современные тренера не хотят развивать неврологический подход к тренировкам
  • 01:24:37 — Как понять обладает ли тренер должной квалификацией?
  • 01:28:43 — Подбор видов спорта и физической активности относительно анатомо-физиологических особенностей ребёнка
  • 01:33:00 — О сложностях внедрения неврологического подхода в современную физическую культуру
  • 01:34:31 — Про основное средство физической культуры в неврологическом подходе
  • 01:39:07 — Физическая культура и её значение в процессе физического развития детей
  • 01:41:56 — Современные тенденции в развитии физической культуры
  • 01:44:30 — Разница между спортивным и оздоровительным ОФП
  • 01:52:41 — Нет абстрактному ОФП!
  • 01:55:38 — Пример неправильного спортивного ОФП
  • 01:59:26 — О важности критического мышления в организации тренировочного процесса

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Записаться на занятия можно по номеру: 8-915-158-56-88

Школа айкидо «Aikido old school»:

Сайт Aikido Old School www.aikido-oldschool.ru
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Метки:
леонид картавцев, Aikido old school
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