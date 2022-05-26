Как надо по правилам

В 2020 году парк «Ровесник» включен в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно московским правилам содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ, на ООПТ нельзя проводить озеленительные работы там, где сохранились лесные и луговые сообщества и нельзя превращать их в требующие постоянного ухода насаждения паркового типа.

Наоборот, в пределах ООПТ рекомендуется восстанавливать и лаже создавать луговые травостои из местных видов луговой растительности. На таких территориях одуванчик, подорожник, щавель и другие растения являются равноправными представителями травосмеси и уничтожению не подлежат.

При уходе оптимальными для ООПТ являются максимально приближенные к природным аналогам композиции. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны. Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще одного раза в год и не более 30-50% их поверхности (да и то в сентябре-октябре, после обсеменения).

В парке «Ровесник», очевидно, эти правила в полной мере не выполняются.