В парке «Ровесник» выкосили луговые травы. Похоже, это прямое нарушение правил 26.05.2022 ZELENOGRAD.RU

В парке «Ровесник» — между Ленинградским шоссе и пятым микрорайоном — уже второй год полностью выкашивают луговые травы. Этот парк — особо охраняемая природная территория, на которых, наоборот, постановлением мэрии рекомендуется восстановление или создание луговых травостоев.

Что случилось

«В нашем парке несколько лет назад самостоятельно сложилась луговая экосистема, — рассказывает местная жительница Зинаида. — Уж не знаю, как, но попали в парк семена и выросли поляны лесных анютиных глазок, незабудок, купальниц, ландышей и много чего ещё. Но второй год, как только вырастает разнотравье, приходят косари и стригут все. С прошлого года выросла только десятая часть трав. Сегодня скосили почти всё — остался лишь клочок незабудок, потому что бензин закончился в косилках. Ландыши, купальницы, белые и розовые незабудки — все уничтожены».

Как надо по правилам

В 2020 году парк «Ровесник» включен в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно московским правилам содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ, на ООПТ нельзя проводить озеленительные работы там, где сохранились лесные и луговые сообщества и нельзя превращать их в требующие постоянного ухода насаждения паркового типа.

Наоборот, в пределах ООПТ рекомендуется восстанавливать и лаже создавать луговые травостои из местных видов луговой растительности. На таких территориях одуванчик, подорожник, щавель и другие растения являются равноправными представителями травосмеси и уничтожению не подлежат.

При уходе оптимальными для ООПТ являются максимально приближенные к природным аналогам композиции. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны. Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще одного раза в год и не более 30-50% их поверхности (да и то в сентябре-октябре, после обсеменения).

В парке «Ровесник», очевидно, эти правила в полной мере не выполняются.

Что нужно сделать

За парком следит бюджетное учреждение «Мосприрода». Основные работы по содержанию делает подрядная организация «ВО Зарубежцветмет». Под их управлением парк лихорадит уже много лет. Со стороны кажется, что в «Мосприроде» не могут решить, на каком уровне «естественности» его содержать. Например, кустам вдоль дорожек то дают разрастись до трёх-четырёх метровой высоты, то выкашивают практически под корень, превращая их в уродливые обрубки.

Впрочем, возможно, это просто некомпетентность и пофигизм. Например, в прошлом году молодое дерево, падало в парке пять раз, прежде чем его, после настойчивых жалоб местных жителей, не закрепили растяжками. А пешеходные дорожки не могли переложить целый год.

Если «Мосприрода» не справляется с уходом, возможно стоит передать эту работу другой организации, где есть специалисты и желание нормально содержать парк. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент природопользования и префектуру по этому вопросу.

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Метки:
озеленение, газоны, парк ровесник
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