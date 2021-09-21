С таким предложением директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Мативиенко и Вячеславу Володину. В документе говорится, что не все работодатели готовы предоставлять оплачиваемые отгулы своим сотрудникам, и поэтому желающие сделать прививку «остаются незащищенными от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма». Законодательно закрепленные дополнительные выходные могли бы заметно увеличить количество привитых от коронавируса людей.

По сообщениям СМИ и соцсетей, случаи побочных эффектов или реакции организма на инъекцию нередки, отмечает Петунин. Это высокая температура, слабость, ломка в мышцах. С учетом того, что эксперты прогнозируют новую волну заболеваемости, и ситуация с массовой вакцинацией может повториться, практику предоставления оплачиваемых выходных надо распространить на все прививки, «проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», считает общественный деятель. Это предложение подразумевает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.

Максим Петунин также является директором по строительству компании «АртСтройТехнология» и соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера». Ранее он выступил с инициативой о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин от коронавируса.

Также Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. В числе его инициатив как общественного деятеля, также предложения о запрете рекламы фастфуда, ограничении цен на гостиницы в курортный сезон и об обеспечении выпускников институтов гарантированным рабочим местом — или ежемесячными выплатами за его отсутствие, создание государственной программы «Земский строитель».