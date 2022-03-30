Универсам сети «Верный» открылся в 4-м микрорайоне. Вот что там есть интересного 30.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Универсам сети «Верный» открылся в корпусе 445, на Центральном проспекте. Магазин работает с 8 до 23. Кроме обычного ассортимента, там развесная бакалея, свежий хлеб, специальные цены по карте. Смотрите что внутри.

Магазин сложной конфигурации, фактически разделен на две части. Меньшая часть товаров и кассы в правой от входа половине, остальное — в левой. Причем левая часть представляет собой лабиринт из нескольких помещений. Похоже, когда покупателей будет много, двигаться по магазину будет неудобно.

По уровню цен магазины «Верный» (в Зеленограде их уже 11 штук) сравнимы с «Пятёрочкой». Довольно много товаров по акции (жёлтые ценники), есть также специальные цены по карте клиента (можно получить на кассе).

Помимо обычного ассортимента с продуктами и промтоварами, есть стеллаж со свежим хлебом и выпечкой (на входе написано, что она с 9:00 до 15:40), развесными орехами, сухофруктами, печеньями и конфетами.

Алкоголя пока нет, но будет — стеллажи под него заготовлены, вероятно, магазин пока не получил лицензию на продажу.

Ну и сахар по 80 рублей в упаковках по килограмму или по пять кг :)

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Метки:
микрорайон 4, продукты, новое место, что внутри
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