Тяжёлые больные могут остаться без крови для переливания. Из-за коронавируса и ограничительных мер доноров в Москве стало меньше 20.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Нехватку крови из-за резкого сокращения числа доноров констатировали столичные центры переливания крови. «Донорский светофор» на сайте зеленоградской больницы показывает жёлтые и красные метки почти по всем группам крови — «крови данной группы и резус фактора недостаточно/запас достиг критического минимума, нужно прийти и сдать кровь». Но в больнице «Зеленоград.ру» сказали, что ситуация с наличием крови нормальная, «светофор» сигнализирует о постоянной потребности в донорской крови, особенно отрицательного резуса.

Ограничения на доступ в горбольницу, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, не касаются отделений переливания крови. Зеленоградское отделение в ГКБ им. Кончаловского продолжает работать в обычном режиме. У него отдельный вход — напротив приемного отделения горбольницы (Каштановая аллея, дом 2, строение 1), на первый этаж. Всем донорам обязательно измеряют температуру при помощи бесконтактного градусника. Денежную компенсацию выдают на месте — раньше за ней нужно было ходить в кассу больницы.

«Приглашаем всех, кто желает и может по состоянию здоровья сдавать кровь и ее компоненты. Прием ведется по будням с 8:30 до 12:00 часов», — сообщили в горбольнице.

Тестирование доноров на коронавирус в Москве не проводится. «Коронавирус не передается с кровью, не бойтесь за наших пациентов, — прокомментировали этот вопрос в Центре детской гематологии им. Рогачева. — Если человек не чихает, не кашляет, у него нормальная температура, то он может идти сдавать кровь. А если у него есть эти симптомы, то мы просим воздержаться от визита к нам».

В анкете для доноров появились новые пункты, например, «Как давно вы выезжали за пределы России и в каких странах бывали?». Донорам, которые вернулись из зарубежной поездки меньше двух недель назад (в том числе из Белоруссии или Украины), отказывают в приёме и рекомендуют соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Сейчас в отделениях переливания крови, в том числе в зеленоградском, отменены донорские дни — акции массовой сдачи крови, отчасти и поэтому центры переливания испытывают проблемы. О том, что в Москве возникла угроза дефицита крови из-за коронавируса, пишет федеральная «Служба крови»: «Из-за ограничительных мер в связи с пандемией станции переливания крови и больницы начинают ощущать дефицит крови и ее компонентов, которые нужны, в том числе, для борьбы с коронавирусом». Об этом же сообщили в РНИМУ им.Пирогова — «Отделения переливания крови практически опустели. Специалисты начинают бить тревогу — очень скоро больницы начнут испытывать дефицит крови, что существенно скажется на работе всех отделений».

К опасениям присоединился фонд «Подари жизнь», подопечные которого — дети с онкогематологическими заболеваниями: «Дорогие доноры, пожалуйста, приходите! Нам очень не хочется об этом говорить, но еще чуть-чуть, и положение станет угрожающим. Уже сейчас кое-где ощущается нехватка донорской крови. А это значит, что может настать день, когда врачам не удастся спасти жизнь ребенка, у которого вдруг упали показатели крови или появились осложнения на фоне химиотерапии».

Совместную акцию в социальных сетях с хештегом #ямыдоноры запустили отделение переливания крови Российской детской клинической больницы, РНИМУ им. Пирогова, Центр крови Гаврилова и отделение переливания крови НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

«Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в Центры крови и отделения переливания крови! Забывая, что перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови», — говорится в сообщении организаторов акции.

Врачи призывают не забывать о донорстве — для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма, так как в основном поступают люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, с низким уровнем гемоглобина, с различными нарушениями обмена веществ, системы свертывания крови и снижением иммунитета. Кроме того, свое лечение продолжают гематологические и онкологические пациенты, в том числе дети, продолжают поступать и пациенты с травмами, идут роды, которые тоже требуют переливания.

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Отделение трансфузиологии ГКБ им. Кончаловского ведёт приём доноров по будням с 8:30 до 12:00 часов, телефоны 8-499-735-32-93, 8-499-734-23-43 (с 13:00 до 17:00). Принимают только взрослых старше 18 лет, с собой нужно иметь паспорт, пройти предварительное обследование. Есть ограничения и противопоказания для донорства по ряду заболеваний и других факторов. В отделении работает буфет для доноров — перед сдачей крови можно выпить чаю с печеньем, а после донации получить обед или компенсацию на питание. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования донор освобождается от работы и получает дополнительный «день отдыха» после сдачи. Также доноры имеют право на некоторые льготы и привилегии.

Первая сдача крови — всегда безвозмездная. Затем доноры могут получать денежную компенсацию в день сдачи крови — 1128 рублей. Дополнительно в Москве установлены соцвыплаты: от 3600 до 6000 рублей за однократную сдачу определённого объёма крови или её компонентов, или от 19200 до 62400 рублей, если человек в течение года регулярно осуществляет безвозмездные донации. При платной сдаче социальные льготы и награды не предоставляются. Известно, что в будущем денежную компенсацию за сдачу крови планируют увеличить.

Донорской кровью, собранной в зеленоградском отделении трансфузиологии, — компонентами и препаратами крови на её основе, — обеспечивают потребности ГКБ им. Кончаловского и зеленоградского «Перинатального центра» (роддома). Также по необходимости зеленоградское отделение обменивается кровью с московскими центрами переливания крови.

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Метки:
медицина, эпидемия, коронавирус, донор
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