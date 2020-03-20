«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом 20.03.2020 ZELENOGRAD.RU

19 марта в Москве умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения заявил, что «истинной причиной» смерти стал тромб. В официальной статистике мэрии эта смерть не отмечена, хотя в общемировой статистике она есть. Врач из Зеленограда, д.м.н., профессор, председатель «Независимого медицинского сообщества» Алексей Эрлих считает заявление департамента передёргиванием и желанием не портить статистику.

— Люди, привыкшие манипулировать статистикой, зачем-то продолжают это делать и сейчас. Они настойчиво повторяют, что причиной смерти пациентки с коронавирусной инфекцией стала совсем другая болезнь — массивная тромбоэмболия. Ну то есть нас правда за дураков держат?

Любая инфекция является одним из провоцирующих факторов развития венозных тромбозов, из-за которых развивается тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Другим таким фактором может быть пребывания в больнице на постельном режиме, которое в этом случае было следствием коронавируса.

Честно было бы сказать, что причина смерти — массивная пневмония или массивная тромбоэмболия, которые стали следствием попадания в больницу из-за тяжёлой коронавирусной инфекции. Но нет.

Неужели это какая-то сила привычки всегда выкручиваться и говорить неправду, недоговаривая? Неужели кто-то думает, что сказав: «умерла не от коронавируса», можно успокоить людей? Я помню как сто лет назад был шокирован заявлением одного человека в погонах, который говорил в телеке, что некто, сильно избитый в тюрьме, умер от сердечной недостаточности. Но это было давныс-давно… А сейчас-то так зачем передёргивать? Нам сегодня всем надо быть очень честными.

Руководству и города, и страны надо очень честно и открыто (непривычно, понимаю, но надо) говорить обо всех потенциальных рисках и опасностях, обо всех своих действиях. А играть словами сейчас надо уже прекратить.

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Метки:
медицина, эпидемия, коронавирус, Эрлих Алексей Дмитриевич
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