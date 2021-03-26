Вы узнаете о работе в Научно-практического центра детской психоневрологии, о занятиях по пара-каратэ и пауэрлифтингу, о роли родителей в реабилитации ребенка, о том как строить отношения с тренером и медицинским работником. Также Сергей Семайкин расскажет о случаях из практики и разберет типичные ошибки.

Сергей Семайкин — президент «Региональной спортивной общественной организации инвалидов» и «Федерации спортивных единоборств спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата» города Москвы, 2 дан пара-каратэ. Таймкоды — под видео.