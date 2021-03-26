Тренер Сергей Семайкин о ЛФК и каратэ для особенных детей. Разные случаи из практики и полезные советы родителям 26.03.2021 Партнерский материал

Для формирования бережного подхода к здоровью особенных детей и понимания их возможностей при занятиях спортом, продолжаем публиковать полезные родителям и учителям физкультуры мнения специалистов о детском спорте и физической культуре. Инструктор-методист ЛФК Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы Сергей Семайкин в интервью главному тренеру зеленоградской школы айкидо «Aikido old school» Леониду Картавцеву о ЛФК и каратэ для особенных детей

Вы узнаете о работе в Научно-практического центра детской психоневрологии, о занятиях по пара-каратэ и пауэрлифтингу, о роли родителей в реабилитации ребенка, о том как строить отношения с тренером и медицинским работником. Также Сергей Семайкин расскажет о случаях из практики и разберет типичные ошибки.

Сергей Семайкин — президент «Региональной спортивной общественной организации инвалидов» и «Федерации спортивных единоборств спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата» города Москвы, 2 дан пара-каратэ. Таймкоды — под видео.

Сергей Семайкин о ЛФК и каратэ для особенных детей
KoRyu (Old School)/youtube.com

  • 00:00:32 — Знакомство. О работе в Научно-практическом центре детской психоневрологии
  • 00:03:32 — Онлайн занятия по пара-каратэ и пауэрлифтингу
  • 00:07:10 — О важности физических упражнений в период восстановления после перенесённой коронавирусной инфекции
  • 00:14:04 — О пара-каратэ и о его роли в реабилитации детей
  • 00:22:54 — Случай из практики №1, о вреде борьбы для здоровья ребёнка
  • 00:29:59 — О роли родителей в реабилитации ребёнка
  • 00:32:54 — Случай из практики №2
  • 00:34:45 — О необходимости продолжительной и планомерной работы и о родительских ошибках
  • 00:39:59 — Ошибки: №1 «Всё и сразу!» и №2"Польза впрок!"
  • 00:43:48 — О вреде спорта достижений для здоровья ребёнка. Высоко мотивированный неграмотный тренер — это путь к инвалидности!
  • 00:49:42 — Случай из практики №3. Ошибки: №3 «То, что не убьёт моего ребёнка — сделает его сильнее!», №4 «Спортивные достижения ребёнка — это смысл жизни родителя!» и №5 «Родитель- тренер!»
  • 00:56:28 — О роли полноценного медицинского контроля над ребёнком в профессиональном и любительском спорте
  • 01:02:40 — О необходимости своевременных занятий физической культурой
  • 01:06:32 — Случай из практики №4. Ошибки: №6 «Поправляющийся ребёнок должен общаться только со здоровыми детьми!» и №7 «Что ждёт больного ребёнка, если в семье появился здоровый?»
  • 01:13:11 — Ошибка №8 «Негатив в ответ на желание помочь!»
  • 01:23:13 — О важности адекватного подбора материально-технической базы для реабилитации детей
  • 01:28:58 — Положительный и отрицательный перенос в воспитательном процессе и в реабилитации
  • 01:31:46 — О том, как правильно строить свои отношения с тренером и медицинским работником. О ценности и пользе информации даваемой специалистом.
  • 01:39:34 — Случай из практики №5.
  • 01:41:17 — О вреде «Сарафанного радио» и «Родительских форумов», и о способах борьбы с опасным невежеством
  • 01:44:53 — Случай из практики №6. О важности совместной работы с другими специалистами
  • 01:50:03 — Высшая школа каратэ, как образовательный проект
  • 01:53:00 — Ещё раз о родительском негативе, административных препонах и о доверии.

Вас так же могут заинтересовать другие интервью с Леонидом Юрьевичем по теме:

Записаться на занятия можно по номеру: 8-915-158-56-88

Школа айкидо «Aikido old school»:

Сайт Aikido Old School www.aikido-oldschool.ru
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Метки:
Aikido old school
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