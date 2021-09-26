— Что больше всего повлияло на ваше поражение и победу вашего оппонента?

— Больше всего на наш «проигрыш» повлияло дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Уже доказано, что там были не только вбросы за административного кандидата, но и переголосование третьими лицами за избирателей которые отдали голос за меня в пользу административного кандидата.

— Были ли поданы иски или жалобы на нарушения?

Наши представители в Центральной избирательной комиссии и в Мосгоризбиркоме Евгений Колюшин и Николай Геращенко высказали особое мнение. В понедельник 27 сентября КПРФ направит иски в суд на результаты ДЭГ. Хочу заметить что, только КПРФ в Москве не признала итоги выборов. Конкретно у нас получилось пересмотреть итоги голосования на двух участках в Зеленограде (все они были по надомникам).

— Как оцениваете свою кампанию, что было сделано не так, чего не хватило?



— Кампанию в целом оцениваю как удовлетворительную. Из того, что было не так — лучше спросить у избирателей. А вот чего не хватило — большая компания требует финансовых затрат, которых у нас по сравнению даже с явными спойлерами было очень мало.

— Почему вы выиграли в некоторых районах в Москве на участках, но проиграли в Зеленограде?

— Я бы сказал, что мы выиграли внутри МКАДа, а вот результаты Зеленограда для меня стали действительно неприятной неожиданностью. Разбираю данную ситуацию, из которой следует что только в Зеленограде были обычные урны, а везде КОИБы [комплекс обработки избирательный бюллетеней — электронные урны)! В Войковском районе при нормальной явке надомников мы выиграли более 7% (надомники это отдельная тема, как и ДЭГ).

И тут префектура явно помогала моему «двойнику», кандидату от партии «Коммунисты России» Ульянову, чтобы запутать избирателя (второй Ульянов тоже сыграл свою роль). Ну и конечно административный ресурс, который работал в сторону «Единой России»: префектура, управы, Жилищник, Водоканал и другие. В общем, два штаба кандидата от едра сделали свое грязное дело.

— Будете ли баллотироваться на ближайших муниципальных выборах в 2022 году?

— Хочу напомнить что только в Зеленограде из 50 муниципальных депутатов 49 единоросов (последний «независимый» ушел в Мосгордуму и примкнул к едру). Считаю, что пора прекратить эту порочную практику и прийти на эти выборы (так как на них самая низная явка), чтобы увидеть своего соседа по лестничной площадке в мундепах. 49 едросов это явный перебор для Зеленограда.

По поводу меня на этих выборах — все зависит от решения партии. Но, думаю, для наших кандидатов или объединенной оппозиции я сделаю больше в штабе КПРФ. Поэтому уже сейчас приглашаю лидеров общественного мнения от разных политических сил и просто беспартийных, чтобы объединить усилия, переломить результаты в 2022 и сформировать большинство в каждом совете депутатов. Обращаться можно в отделение КПРФ, корпус 302А, кв. 74 к Александру Редину (это мой начальник штаба).

— Какие планы в политике и общественной деятельности на период между выборами?

— Продолжаем работать. Ведь здоровая оппозиция — это мы, обычные неравнодушные жители, которые и есть власть в нашем городе и стране, которым не все равно. Общественной деятельностью как занимался, так и продолжу заниматься и тут дело далеко не в выборах (хотя на депутатский запрос власти реагируют активнее ), а в моих личных убеждениях, что можно изменить ситуацию не только в конкретном месте проживания, но и в целом в стране.

Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто выразил свою активную гражданскую позицию и пришел на выборы! Надеюсь, что явка с каждым годом будет только идти вверх. Спасибо всем еще раз.